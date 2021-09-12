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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Волос - ПАС Ламия
Волос - ПАС Ламия: обзор матча 12 сентября 2021
Волос
12.09.2021, воскресенье, 18:15
Греция. Суперлига, 1 тур
2 : 1
Завершен
ПАС Ламия
8'
Х. Бартоло
41'
Т. ван Верт
52'
Тайрон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волос - ПАС Ламия
Желтая карточка
A. Soares
84'
Замена
K. Wojtkowski
️️️️
П. Фернандес
84'
83'
Замена
L. Vyntra
️️️️
А. Дзанетопулос
Замена
A. Soares
️️️️
Ж. Баррьентос
77'
73'
Замена
Г. Манусос
️️️️
А. Караманос
52'
ГОЛ! 2:1!
Тайрон
46'
Замена
Тайрон
️️️️
С. Генцоглу
ГОЛ! 2:0!
Т. ван Верт
Пас отдал
П. Фернандес
41'
ГОЛ! 1:0!
Х. Бартоло
8'
7'
Желтая карточка
С. Генцоглу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волос
55
Борис Клейман
ВР
4
Эмилиано Пурита
ЦЗ
6
Тасос Цоканис
ЦЗ
26
Франко Феррари
ЦЗ
4
Franco Romero
ЦЗ
14
Жан Баррьентос
ЦП
17
Адриен Регаттен
ЦФ
9
Том ван Верт
ЦФ
7
Хулиан Бартоло
ЦФ
22
Паоло Фернандес
ЦФ
37
Фаусто Грильо
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
ПАС Ламия
23
Giannis Skondras
ЦЗ
4
Даниэль Адеджо
ЦЗ
5
Адам Дзанетопулос
ЦЗ
33
Ãngel MartÃnez
ЦЗ
13
Саввас Генцоглу
ЦП
11
Анастасиос Караманос
ЦФ
8
Фанис Цандарис
ЦФ
20
Христос Элефтериадис
ЦФ
9
Лазар Романич
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
Волос
12
Матиц Котник
ВР
11
Kamil Wojtkowski
ЦП
6
Alex Soares
ЦП
2
Jakub Kuzdra
ЦП
99
Pavlos Logaras
ЦФ
2
Levent GÃ¼len
ЦФ
ПАС Ламия
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
24
Loukas Vyntra
ЦЗ
1
Атанасиос Гаравелис
ЦФ
24
Константинос Провидакис
ЦФ
20
Тайрон
ЦФ
9
Георгиос Манусос
ЦФ
27
Анестис Влахомитрос
ЦФ
4-1-5
55
Клейман
4
Пурита
26
Феррари
4
6
Цоканис
14
Баррьентос
9
ван Верт
37
Грильо
22
Фернандес
7
Бартоло
17
Регаттен
4-1-4
4
Адеджо
5
Дзанетопулос
33
23
13
Генцоглу
9
Романич
20
Элефтериадис
8
Цандарис
11
Караманос
22
Фернандес
11
11
22
Фернандес
14
Баррьентос
6
6
14
Баррьентос
5
Дзанетопулос
24
24
5
Дзанетопулос
13
Генцоглу
20
Тайрон
20
Тайрон
13
Генцоглу
11
Караманос
9
Манусос
9
Манусос
11
Караманос
Остались в запасе
Волос
ПАС Ламия
12
Матиц Котник
ВР
2
Jakub Kuzdra
ЦП
99
Pavlos Logaras
ЦФ
2
Levent GÃ¼len
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
1
Атанасиос Гаравелис
ЦФ
24
Константинос Провидакис
ЦФ
27
Анестис Влахомитрос
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
Остались в запасе
12
Матиц Котник
ВР
2
Jakub Kuzdra
ЦП
99
Pavlos Logaras
ЦФ
2
Levent GÃ¼len
ЦФ
Остались в запасе
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
1
Атанасиос Гаравелис
ЦФ
24
Константинос Провидакис
ЦФ
27
Анестис Влахомитрос
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Главный тренер
Бабис Теннес
Статистика матча Волос - ПАС Ламия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Волос
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
Информация о матче
Стадион:
Пантессалико
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