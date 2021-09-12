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Расписание матчей
МЛС 2026
Монреаль - Нэшвилл
Монреаль - Нэшвилл: обзор матча 12 сентября 2021
Монреаль
12.09.2021, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 32 тур
0 : 1
Завершен
Нэшвилл
66'
У. Циммерман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монреаль - Нэшвилл
85'
Желтая карточка
J. Willis
81'
Замена
А. Мьюил
️️️️
С. Джей Сапонг
66'
ГОЛ! 0:1!
У. Циммерман
Пас отдал
Х. Мухтар
Замена
M. Kizza
️️️️
Z. Brault Guillard
65'
65'
Замена
A. Arnaud Loba
️️️️
Д. Риос
64'
Замена
А. Джонстон
️️️️
Э. Миллер
Замена
Р. Киото
️️️️
Б. Йонсен
61'
58'
Желтая карточка
T. Anunga
46'
Замена
А. Годой
️️️️
M. LaGrassa
Желтая карточка
З. Бассонг
44'
41'
Желтая карточка
Х. Мухтар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монреаль
4
Камал Миллер
ЦЗ
10
Джордже Михайлович
ЦП
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
99
Хоакин Торрес
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
66
Мэтью Шоньер
ЦП
28
Бьерн Йонсен
ЦФ
41
Джеймс Пантемис
ЦФ
14
Ahmed Hamdi
ЦФ
22
Зоран Бассонг
ЦФ
2
Жоэл Ватерман
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
4
Dave Romney
ЦЗ
2
Даниэль Ловиц
ЦЗ
15
Эрик Миллер
ЦЗ
10
Хани Мухтар
ЦП
14
Даниэль Риос
ЦФ
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
22
Matt LaGrassa
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Монреаль
1
Себастьян Бреза
ВР
8
Исмаэль Коне
ЦП
6
Самуэль Пьетт
ЦП
44
Rida Zouhir
ЦП
12
Mustafa Kizza
ЦФ
25
Emanuel Maciel
ЦФ
27
Clement Bayiha
ЦФ
9
Ромель Киото
ЦФ
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
Нэшвилл
35
Bryan Meredith
ВР
11
Рэнделл Леаль
ЦП
19
Алекс Мьюил
ЦП
20
Анибал Годой
ЦП
5
Jack Maher
ЦФ
2
Алистер Джонстон
ЦФ
26
Люк Хаакенсон
ЦФ
9
Aké Arnaud Loba
ЦФ
99
Abu Danladi
ЦФ
1-5-5
4
Миллер
2
99
Торрес
2
Ваньяма
66
Шоньер
10
Михайлович
41
Пантемис
2
Ватерман
22
Бассонг
14
28
Йонсен
4-1-5
1
4
2
Ловиц
15
Миллер
25
Циммерман
10
Мухтар
14
Риос
22
27
23
Вашингтон
9
Сапонг
2
12
12
2
28
Йонсен
9
Киото
9
Киото
28
Йонсен
9
Сапонг
19
Мьюил
19
Мьюил
9
Сапонг
22
20
Годой
20
Годой
22
15
Миллер
2
Джонстон
2
Джонстон
15
Миллер
14
Риос
9
9
14
Риос
Остались в запасе
Монреаль
Нэшвилл
1
Себастьян Бреза
ВР
8
Исмаэль Коне
ЦП
6
Самуэль Пьетт
ЦП
44
Rida Zouhir
ЦП
25
Emanuel Maciel
ЦФ
27
Clement Bayiha
ЦФ
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
35
Bryan Meredith
ВР
11
Рэнделл Леаль
ЦП
5
Jack Maher
ЦФ
26
Люк Хаакенсон
ЦФ
99
Abu Danladi
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Остались в запасе
1
Себастьян Бреза
ВР
8
Исмаэль Коне
ЦП
6
Самуэль Пьетт
ЦП
44
Rida Zouhir
ЦП
25
Emanuel Maciel
ЦФ
27
Clement Bayiha
ЦФ
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
Остались в запасе
35
Bryan Meredith
ВР
11
Рэнделл Леаль
ЦП
5
Jack Maher
ЦФ
26
Люк Хаакенсон
ЦФ
99
Abu Danladi
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Главный тренер
Гэри Смит
Статистика матча Монреаль - Нэшвилл
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Информация о матче
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