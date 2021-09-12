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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Буде-Глимт - Одд
Буде-Глимт - Одд: обзор матча 12 сентября 2021
Буде-Глимт
12.09.2021, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
1 : 1
Завершен
Одд
32'
У. Салтнес
39'
С. Свендсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Буде-Глимт - Одд
85'
Желтая карточка
К. Валлем
Замена
Пернамбуко
️️️️
А. Пеллегрино
82'
65'
Замена
Т. Лауритсен
️️️️
Ф. Кастрати
65'
Замена
М. Евтович
️️️️
С. Свендсен
Замена
М. Конрадсен
️️️️
У. Ветлесен
46'
39'
ГОЛ! 1:1!
С. Свендсен
ГОЛ! 1:0!
У. Салтнес
Пас отдал
У. Ветлесен
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Буде-Глимт
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
7
Патрик Берг
ОП
10
Уго Ветлесен
ЦП
90
Амаль Пеллегрино
ЦП
12
Никита Хайкин
ЦФ
18
Бреде Матиас Мое
ЦФ
14
Ульрик Салтнес
ЦФ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
9
Ола Сольбаккен
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Одд
6
Магнус Леквен
ЦП
26
Джилли Соренсен
ЦП
6
Конрад Валлем
ЦФ
2
Эспен Рууд
ЦФ
1
Леопольд Вальстедт
ЦФ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦФ
7
Сандер Свендсен
ЦФ
15
Маркус Андре Кааса
ЦФ
1
Филип Реннинген Йоргенсен
ЦФ
16
Джошуа Китолано
ЦФ
15
Фламур Кастрати
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Буде-Глимт
6
Вегард Моберг
ЦП
22
Джоэль Мвука
ЦП
8
Мортен Конрадсен
ЦП
22
Джошуа Смитс
ЦФ
11
Лассе Нордас
ЦФ
22
Мариус Хейбротен
ЦФ
17
Сигурд Квиле
ЦФ
18
Элиас Хаген
ЦФ
98
Пернамбуко
ЦФ
Одд
1
Сондре Россбах
ВР
26
Emil Jonassen
ЦФ
28
Соломон Овусу
ЦФ
26
Милан Евтович
ЦФ
0
Kristoffer Larsen
ЦФ
18
Сайвер Аас
ЦФ
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
3-1-2-5
15
Бьоркан
2
Лоде
2
Сампстед
7
Берг
10
Ветлесен
90
Пеллегрино
18
Мое
9
Сольбаккен
22
Ботхейм
14
Салтнес
12
Хайкин
2-5
6
Леквен
26
Соренсен
7
Свендсен
15
Кастрати
16
Китолано
1
Йоргенсен
15
Кааса
10
Ветлесен
8
Конрадсен
8
Конрадсен
10
Ветлесен
90
Пеллегрино
98
Пернамбуко
98
Пернамбуко
90
Пеллегрино
7
Свендсен
26
Евтович
26
Евтович
7
Свендсен
15
Кастрати
9
Лауритсен
9
Лауритсен
15
Кастрати
Остались в запасе
Буде-Глимт
Одд
6
Вегард Моберг
ЦП
22
Джоэль Мвука
ЦП
22
Джошуа Смитс
ЦФ
11
Лассе Нордас
ЦФ
22
Мариус Хейбротен
ЦФ
17
Сигурд Квиле
ЦФ
18
Элиас Хаген
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
1
Сондре Россбах
ВР
26
Emil Jonassen
ЦФ
28
Соломон Овусу
ЦФ
0
Kristoffer Larsen
ЦФ
18
Сайвер Аас
ЦФ
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Остались в запасе
6
Вегард Моберг
ЦП
22
Джоэль Мвука
ЦП
22
Джошуа Смитс
ЦФ
11
Лассе Нордас
ЦФ
22
Мариус Хейбротен
ЦФ
17
Сигурд Квиле
ЦФ
18
Элиас Хаген
ЦФ
Остались в запасе
1
Сондре Россбах
ВР
26
Emil Jonassen
ЦФ
28
Соломон Овусу
ЦФ
0
Kristoffer Larsen
ЦФ
18
Сайвер Аас
ЦФ
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Статистика матча Буде-Глимт - Одд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
- : -
28.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Одд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
2 : 1
01.12.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Одд
0 : 2
23.11.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 0
10.11.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Одд
0 : 3
03.11.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 0
27.10.2024
Одд
Информация о матче
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