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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Мазервелл - Сент-Миррен
Мазервелл - Сент-Миррен: обзор матча 27 октября 2021
Мазервелл
27.10.2021, среда, 21:45
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
2 : 2
Завершен
Сент-Миррен
48'
Т. Уотт
51'
Т. Уотт (П)
74'
И. Брофи
79'
И. Брофи (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мазервелл - Сент-Миррен
Желтая карточка
Ш. Госс
90'
+2
89'
Замена
Р. Тейт
️️️️
K. McAllister
83'
Замена
K. Dennis
️️️️
К. Мэйн
Замена
J. Carroll
️️️️
К. Слаттери
83'
79'
Желтая карточка
И. Брофи
79'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
И. Брофи
74'
ГОЛ! 2:1!
И. Брофи
71'
Желтая карточка
K. McAllister
71'
Замена
Г. Килти
️️️️
Р. Флинн
Замена
М. О'Хара
️️️️
К. Вулери
65'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Т. Уотт
51'
ГОЛ! 1:0!
Т. Уотт
Пас отдал
Ш. Госс
48'
Замена
B. Mugabi
️️️️
Ю. Ояла
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мазервелл
31
Лиам Келли
ВР
40
Юхани Ояла
ЦЗ
4
Liam David Grimshaw
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
8
Каллум Слаттери
ЦП
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
19
Nathan McGinley
ЦФ
16
Шон Госс
ЦФ
11
Каин Вулери
ЦФ
29
Коннор Шилдс
ЦФ
32
Тони Уотт
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Сент-Миррен
15
Conor McCarthy
ЦЗ
22
Маркус Фрэйзер
ЦЗ
17
Скотт Тансер
ЦЗ
25
Коннор Ронан
ЦП
4
Алан Пауэр
ЦП
31
Джейк Анвик
ЦФ
30
Кертис Мэйн
ЦФ
27
Иммон Брофи
ЦФ
7
Kyle McAllister
ЦФ
8
Райан Флинн
ЦФ
5
Джо Шонесси
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Мазервелл
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
22
Barry Maguire
ЦЗ
5
Марк О'Хара
ЦЗ
33
Jake Carroll
ЦФ
99
Кевин ван Веен
ЦФ
11
Джордан Робертс
ЦФ
12
Scott Fox
ЦФ
Сент-Миррен
36
Dean Lyness
ВР
2
Ричард Тейт
ЦЗ
44
Matthew Millar
ЦП
18
Чарльз Данн
ЦФ
94
Ли Эрвин
ЦФ
11
Грег Килти
ЦФ
9
Kristian Dennis
ЦФ
3-1-5
31
Келли
40
Ояла
4
2
О'Доннелл
8
Слаттери
16
Госс
32
Уотт
29
Шилдс
11
Вулери
19
3-2-5
15
22
Фрэйзер
17
Тансер
25
Ронан
4
Пауэр
30
Мэйн
5
Шонесси
8
Флинн
7
27
Брофи
40
Ояла
15
15
40
Ояла
11
Вулери
5
О'Хара
5
О'Хара
11
Вулери
8
Слаттери
33
33
8
Слаттери
7
2
Тейт
2
Тейт
7
8
Флинн
11
Килти
11
Килти
8
Флинн
30
Мэйн
9
9
30
Мэйн
Остались в запасе
Мазервелл
Сент-Миррен
22
Barry Maguire
ЦЗ
99
Кевин ван Веен
ЦФ
11
Джордан Робертс
ЦФ
12
Scott Fox
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
36
Dean Lyness
ВР
44
Matthew Millar
ЦП
18
Чарльз Данн
ЦФ
94
Ли Эрвин
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Остались в запасе
22
Barry Maguire
ЦЗ
99
Кевин ван Веен
ЦФ
11
Джордан Робертс
ЦФ
12
Scott Fox
ЦФ
Остались в запасе
36
Dean Lyness
ВР
44
Matthew Millar
ЦП
18
Чарльз Данн
ЦФ
94
Ли Эрвин
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Главный тренер
Стивен Робинсон
Статистика матча Мазервелл - Сент-Миррен
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Информация о матче
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