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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сандефьорд - Стремсгодсет
Сандефьорд - Стремсгодсет: обзор матча 27 октября 2021
Сандефьорд
27.10.2021, среда, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
2 : 0
Завершен
Стремсгодсет
50'
А. Тветер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандефьорд - Стремсгодсет
Желтая карточка
К. Хансен
81'
81'
Замена
В. Тор Ингимундарсон
️️️️
Й. Хове
77'
Желтая карточка
А. Лейфссон
Замена
A. Ordagić
️️️️
Э. Бренден
74'
Замена
Z. Eduardo
️️️️
A. Sodlund
74'
63'
Замена
Д. Ипалибо
️️️️
К. Красники
Желтая карточка
A. Sodlund
57'
ГОЛ! 1:0!
А. Тветер
Пас отдал
Э. Бренден
50'
Замена
К. Хансен
️️️️
Д. Вега
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандефьорд
3
Марк Валес
ЦП
15
Дейвер Вега
ЦП
1
Jacob Storevik
ЦФ
4
Martin Kreuzriegler
ЦФ
3
Ян Смайлерс
ЦФ
5
Брайс Вембангомо
ЦФ
15
Эрик Бренден
ЦФ
19
Вильям Куртович
ЦФ
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
7
Viðar Ari Jónsson
ЦФ
24
Andre Sodlund
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Стремсгодсет
16
Вильяр Михра
ВР
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
9
Фред Фрайдей
ЦФ
4
Томас Грегор
ЦФ
26
Ларс Вильсвик
ЦФ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЦФ
8
Йохан Хове
ЦФ
8
Крешник Красники
ЦФ
10
Герман Штенгель
ЦФ
18
Халльдор Стеневик
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Сандефьорд
10
Moussa Njie
ЦП
99
Jesper Granlund
ЦФ
5
Sander Moen Foss
ЦФ
8
Ze Eduardo
ЦФ
10
Amer Ordagić
ЦФ
3
Ветле Валле Эгели
ЦФ
93
Chuma Anene
ЦФ
99
Кристоффер Хансен
ЦФ
7
Франклин Ньенету
ЦФ
Стремсгодсет
25
Валдимар Тор Ингимундарсон
ЛВ
47
Andreas Waterfield Skjold
ЦП
40
Мортен Саэтра
ЦФ
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦФ
18
Джек Ипалибо
ЦФ
58
Simen Hammershaug
ЦФ
16
Jordan Attah Kadiri
ЦФ
11
Kristoffer Tokstad
ЦФ
2-5
3
Валес
15
Вега
19
Куртович
24
7
9
Тветер
15
Бренден
2-5
16
Михра
19
Лейфссон
71
Вальсвик
8
Гулликсен
18
Стеневик
10
Штенгель
8
Красники
8
Хове
24
8
8
24
15
Бренден
10
10
15
Бренден
15
Вега
99
Хансен
99
Хансен
15
Вега
8
Хове
25
Ингимундарсон
25
Ингимундарсон
8
Хове
8
Красники
18
Ипалибо
18
Ипалибо
8
Красники
Остались в запасе
Сандефьорд
Стремсгодсет
10
Moussa Njie
ЦП
99
Jesper Granlund
ЦФ
5
Sander Moen Foss
ЦФ
3
Ветле Валле Эгели
ЦФ
93
Chuma Anene
ЦФ
7
Франклин Ньенету
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
47
Andreas Waterfield Skjold
ЦП
40
Мортен Саэтра
ЦФ
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦФ
58
Simen Hammershaug
ЦФ
16
Jordan Attah Kadiri
ЦФ
11
Kristoffer Tokstad
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Остались в запасе
10
Moussa Njie
ЦП
99
Jesper Granlund
ЦФ
5
Sander Moen Foss
ЦФ
3
Ветле Валле Эгели
ЦФ
93
Chuma Anene
ЦФ
7
Франклин Ньенету
ЦФ
Остались в запасе
47
Andreas Waterfield Skjold
ЦП
40
Мортен Саэтра
ЦФ
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦФ
58
Simen Hammershaug
ЦФ
16
Jordan Attah Kadiri
ЦФ
11
Kristoffer Tokstad
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Статистика матча Сандефьорд - Стремсгодсет
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стремсгодсет
2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
Информация о матче
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Сандефьорд
Стремсгодсет
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15
Форвард «Русенборга» – о своем голе в девятку дальним ударом: «Член – в правую руку, телефон – в левую. Собираюсь получить удовольствие»
2024.04.02 20:56
2
В матче чемпионата Норвегии игрок в течение 13 минут забил в свои и чужие ворота
2021.06.12 16:58
Главный тренер «Стремсгодсета»: «Нам не поступало предложения от ЦСКА по Глеснесу»
2019.02.05 15:12
2
«Чемпионат»: ЦСКА близок к покупке защитника Глеснеса
2019.01.25 00:27
8
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2019.01.20 22:26
15
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2018.02.10 01:15
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