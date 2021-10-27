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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Бернли - Тоттенхэм
Бернли - Тоттенхэм: обзор матча 27 октября 2021
Бернли
27.10.2021, среда, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
0 : 1
Завершен
Тоттенхэм
68'
Л. Моура
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Бернли - Тоттенхэм
90'
+4
Желтая карточка
Х. Сон
89'
Замена
Д. Родон
️️️️
Д. Ло Чельсо
Замена
М. Корне
️️️️
Д. Макнил
75'
Замена
А. Леннон
️️️️
Й. Берг Гудмундссон
75'
Желтая карточка
К. Робертс
70'
68'
ГОЛ! 0:1!
Л. Моура
Пас отдал
Эмерсон
66'
Замена
Т. Н'Домбеле
️️️️
О. Скипп
66'
Замена
Х. Сон
️️️️
С. Бергвейн
Замена
Э. Барнс
️️️️
Д. Родригес
60'
Замена
К. Вуд
️️️️
М. Выдра
60'
25'
Замена
Л. Моура
️️️️
Б. Хиль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
8
Джош Браунхилл
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
16
Джей Родригес
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Тоттенхэм
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Бернли
1
Уилл Норрис
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
12
Аарон Леннон
ПП
9
Крис Вуд
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Тоттенхэм
40
Брэндон Остин
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
4-3-1-2
1
Поуп
33
Питерс
22
Коллинс
15
Ми
14
Робертс
8
Браунхилл
4
Корк
7
Гудмундссон
11
Макнил
11
Выдра
16
Родригес
4-1-1-3-1
95
Голлини
22
Эмерсон
6
Санчес
21
Ромеро
4
Дэвис
34
Скипп
23
Хейбьерг
17
Хиль
20
Ло Чельсо
34
Бергвейн
9
Кейн
11
Макнил
70
Корне
70
Корне
11
Макнил
7
Гудмундссон
12
Леннон
12
Леннон
7
Гудмундссон
11
Выдра
9
Вуд
9
Вуд
11
Выдра
16
Родригес
35
Барнс
35
Барнс
16
Родригес
20
Ло Чельсо
6
Родон
6
Родон
20
Ло Чельсо
34
Скипп
22
Н'Домбеле
22
Н'Домбеле
34
Скипп
34
Бергвейн
7
Сон
7
Сон
34
Бергвейн
17
Хиль
7
Моура
7
Моура
17
Хиль
Остались в запасе
Бернли
Тоттенхэм
1
Уилл Норрис
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
Главный тренер
Шон Дайч
40
Брэндон Остин
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
1
Уилл Норрис
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Бернли - Тоттенхэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 1
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Тюрф Мур
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