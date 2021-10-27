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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Тромсе - Одд
Тромсе - Одд: обзор матча 27 октября 2021
Тромсе
27.10.2021, среда, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
2 : 0
Завершен
Одд
83'
М. Эбийе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тромсе - Одд
Замена
M. Andersen
️️️️
Э. Китолано
90'
86'
Замена
С. Овусу
️️️️
М. Леквен
86'
Замена
K. Larsen
️️️️
С. Свендсен
85'
Желтая карточка
Д. Китолано
ГОЛ! 1:0!
М. Эбийе
Пас отдал
Р. Эспейор
83'
Замена
A. Örn Arnarson
️️️️
Н. Вестерлунд
80'
Замена
Р. Эспейор
️️️️
З. Ондрашек
69'
61'
Замена
Т. Лауритсен
️️️️
Ф. Кастрати
60'
Замена
М. Евтович
️️️️
Ф. Реннинген Йоргенсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тромсе
28
Кристоф Психе
ЦЗ
17
Эрик Китолано
ЦП
5
Anders Jenssen
ЦФ
6
Йостейн Гундерсен
ЦФ
14
Томас Тотланд
ЦФ
5
Сакариас Опсал
ЦФ
11
Рубен Йенссен
ЦФ
23
Никлас Вестерлунд
ЦФ
94
Аугуст Миккельсен
ЦФ
13
Зденек Ондрашек
ЦФ
28
Якоб Карлстрем
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Одд
25
Йон Китолано
ЛЗ
6
Магнус Леквен
ЦП
1
Леопольд Вальстедт
ЦФ
7
Сандер Свендсен
ЦФ
15
Фламур Кастрати
ЦФ
6
Конрад Валлем
ЦФ
16
Джошуа Китолано
ЦФ
15
Маркус Андре Кааса
ЦФ
1
Филип Реннинген Йоргенсен
ЦФ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦФ
2
Эспен Рууд
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Тромсе
25
Casper Öyvann
ЦФ
19
Микаэл Ингебригтсен
ЦФ
11
Рунар Эспейор
ЦФ
20
Мозес Эбийе
ЦФ
17
Daniel Berntsen
ЦФ
15
Magnus Andersen
ЦФ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦФ
2
Adam Örn Arnarson
ЦФ
12
Simon Thomas
ЦФ
Одд
1
Сондре Россбах
ВР
26
Emil Jonassen
ЦФ
21
Стеффен Хаген
ЦФ
28
Соломон Овусу
ЦФ
0
Kristoffer Larsen
ЦФ
26
Милан Евтович
ЦФ
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
18
Сайвер Аас
ЦФ
1-1-5
28
Психе
17
Китолано
23
Вестерлунд
28
Карлстрем
13
Ондрашек
94
Миккельсен
11
Йенссен
1-1-5
25
Китолано
6
Леквен
16
Китолано
2
Рууд
4
Бьортуфт
1
Йоргенсен
15
Кааса
13
Ондрашек
11
Эспейор
11
Эспейор
13
Ондрашек
20
Эбийе
20
Эбийе
17
Китолано
15
15
17
Китолано
23
Вестерлунд
2
2
23
Вестерлунд
6
Леквен
28
Овусу
28
Овусу
6
Леквен
7
Свендсен
0
0
7
Свендсен
1
Йоргенсен
26
Евтович
26
Евтович
1
Йоргенсен
15
Кастрати
9
Лауритсен
9
Лауритсен
15
Кастрати
Остались в запасе
Тромсе
Одд
25
Casper Öyvann
ЦФ
19
Микаэл Ингебригтсен
ЦФ
17
Daniel Berntsen
ЦФ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦФ
12
Simon Thomas
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
1
Сондре Россбах
ВР
26
Emil Jonassen
ЦФ
21
Стеффен Хаген
ЦФ
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
18
Сайвер Аас
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Остались в запасе
25
Casper Öyvann
ЦФ
19
Микаэл Ингебригтсен
ЦФ
17
Daniel Berntsen
ЦФ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦФ
12
Simon Thomas
ЦФ
Остались в запасе
1
Сондре Россбах
ВР
26
Emil Jonassen
ЦФ
21
Стеффен Хаген
ЦФ
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
18
Сайвер Аас
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Статистика матча Тромсе - Одд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Тромсе
1 : 1
18.10.2026
КФУМ-Камератене
Одд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
2 : 1
01.12.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Одд
0 : 2
23.11.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 0
10.11.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Одд
0 : 3
03.11.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 0
27.10.2024
Одд
Информация о матче
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