Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Рейнджерс - Абердин
Рейнджерс - Абердин: обзор матча 27 октября 2021
Рейнджерс
27.10.2021, среда, 21:45
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
2 : 2
Завершен
Абердин
20'
А. Морелос
81'
Д. Тавернье (П)
8'
К. Рамирес
16'
С. Браун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рейнджерс - Абердин
Желтая карточка
А. Морелос
90'
+3
86'
Желтая карточка
Д. Льюис
81'
Желтая карточка
Д. Бейтс
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Д. Тавернье
81'
Замена
Ф. Сакала
️️️️
К. Руф
77'
Замена
С. Райт
️️️️
Д. Арибо
77'
63'
Замена
М. Уоткинс
️️️️
К. Рамирес
Замена
С. Эрфилд
️️️️
Д. Ландстрем
61'
22'
Желтая карточка
Ф. Ожо
20'
Желтая карточка
Л. Фергюсон
ГОЛ! 1:2!
А. Морелос
Пас отдал
Д. Тавернье
20'
16'
ГОЛ! 0:2!
С. Браун
Пас отдал
D. McGeouch
8'
ГОЛ! 0:1!
К. Рамирес
Пас отдал
Р. Хеджс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
18
Джо Арибо
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
7
Кемар Руф
ЦФ
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Абердин
1
Джо Льюис
ВР
2
Росс МакКрори
ЦЗ
14
Фунсо Ожо
ЦП
8
Скотт Браун
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
21
Dylan McGeouch
ЦП
26
Райан Хеджс
ЦП
4
Дэвид Бейтс
ЦФ
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
10
Фэшн Сакала
ЦФ
Абердин
38
Нилл МакГинн
ЦП
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
33
Gary Woods
ЦФ
26
Jack Gurr
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
23
Austin Samuels
ЦФ
9
Jay Emmanuel-Thomas
ЦФ
4-3-1-2
33
МакЛафлин
3
Бейсси
6
Голдсон
27
Балогун
2
Тавернье
18
Арибо
6
Ландстрем
18
Камара
10
Хаджи
9
Морелос
7
Руф
1-5-1-3
1
Льюис
2
МакКрори
8
Браун
19
Фергюсон
21
26
Хеджс
17
Хайес
14
Ожо
16
21
Рамирес
4
Бейтс
6
Ландстрем
37
Эрфилд
37
Эрфилд
6
Ландстрем
18
Арибо
11
Райт
11
Райт
18
Арибо
7
Руф
10
Сакала
10
Сакала
7
Руф
21
Рамирес
23
Уоткинс
23
Уоткинс
21
Рамирес
Остались в запасе
Рейнджерс
Абердин
1
Аллан МакГрегор
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
10
Стивен Дэвис
ЦП
Главный тренер
Стивен Джеррард
38
Нилл МакГинн
ЦП
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
33
Gary Woods
ЦФ
26
Jack Gurr
ЦФ
23
Austin Samuels
ЦФ
9
Jay Emmanuel-Thomas
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Остались в запасе
1
Аллан МакГрегор
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
10
Стивен Дэвис
ЦП
Остались в запасе
38
Нилл МакГинн
ЦП
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
33
Gary Woods
ЦФ
26
Jack Gurr
ЦФ
23
Austin Samuels
ЦФ
9
Jay Emmanuel-Thomas
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Главный тренер
Дерек Макиннес
Статистика матча Рейнджерс - Абердин
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Информация о матче
Стадион:
Айброкс
Новости команд
Все
Рейнджерс
Абердин
«Яблонец» – «Рейнджерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Яблонец» – «Рейнджерс»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Рейнджерс» – «Яблонец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
Клуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
19 августа
«Рейнджерс» – «Яблонец»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Яблонец» – «Рейнджерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Яблонец» – «Рейнджерс»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Рейнджерс» – «Яблонец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
Клуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
19 августа
«Рейнджерс» – «Яблонец»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Спарта» – «Абердин»: прогноз и ставки на матч 18 декабря 2025 с коэффициентом 1.7
2025.12.17 09:03
«Абердин» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2025
2025.10.02 20:50
«Абердин» – «Шахтер»: прогноз и ставки на матч 2 октября 2025 с коэффициентом 1.85
2025.10.01 10:54
Стали известны все участники общего этапа Лиги конференций-2025/26
2025.08.29 01:11
1
«ФКСБ» – «Абердин»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.85
2025.08.27 08:27
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+