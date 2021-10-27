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Расписание матчей
Германия. Кубок
Вальдхоф Мангейм - Унион
Вальдхоф Мангейм - Унион: обзор матча 27 октября 2021
Вальдхоф Мангейм
27.10.2021, среда, 19:30
Германия. Кубок, 1/16 финала
1 : 3
Завершен
Унион
4'
А. Россипал
18'
К. Беренс
95'
Т. Авонийи
117'
К. Беренс
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Вальдхоф Мангейм - Унион
119'
Желтая карточка
Н. Гисельман
117'
ГОЛ! 1:3!
К. Беренс
102'
Замена
П. Вшолек
️️️️
К. Триммель
Замена
О. Унлючифци
️️️️
А. Лебе
101'
Желтая карточка
N. Sommer
100'
95'
ГОЛ! 1:2!
Т. Авонийи
Пас отдал
Г. Премель
Замена
G. Gohlke
️️️️
M. Seegert
91'
90'
Замена
Н. Гисельман
️️️️
Б. Очипка
87'
Желтая карточка
П. Эккель
Желтая карточка
F. Wagner
85'
Замена
F. Wagner
️️️️
S. Russo
79'
Замена
J. Boyamba
️️️️
M. Costly
79'
71'
Замена
С. Тойхерт
️️️️
Г. Харагучи
71'
Замена
Т. Авонийи
️️️️
Ш. Бекер
Замена
D. Martinovic
️️️️
G. Jurcher
61'
58'
Замена
Р. Хедира
️️️️
А. Фогльзаммер
41'
Желтая карточка
Ш. Бекер
18'
ГОЛ! 1:1!
К. Беренс
Пас отдал
А. Фогльзаммер
ГОЛ! 1:0!
А. Россипал
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальдхоф Мангейм
2
Niklas Sommer
ЦЗ
6
Марко Хегер
ОП
21
Stefano Russo
ЦП
10
Адриен Лебе
АП
30
Anton Donkor
ЦФ
1
Jan-Christoph Bartels
ЦФ
24
Marcel Costly
ЦФ
19
Александер Россипал
ЦФ
21
Marcel Seegert
ЦФ
0
M. Schnatterer
ЦФ
0
G. Jurcher
ЦФ
Главный тренер
Бернхард Трарес
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
21
Гриша Премель
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
9
Кевин Беренс
ЦФ
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Вальдхоф Мангейм
27
Gerrit Gohlke
ЦЗ
4
Jesper Verlaat
ЦЗ
24
Marcel Gottschling
ЦЗ
25
Baris Ekincier
ЦП
26
Fridolin Wagner
ЦП
8
Онур Унлючифци
ЦФ
22
Timo Königsmann
ЦФ
22
J. Boyamba
ЦФ
10
Dominik Martinovic
ЦФ
Унион
16
Андреас Люте
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
17
Нико Гисельман
ЛЗ
5
Кэита Эндо
ЛВ
8
Рани Хедира
ОП
8
Кевин Мевальд
ЦП
22
Павел Вшолек
ПВ
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
1-1-1-1-5
2
6
Хегер
21
10
Лебе
19
Россипал
0
0
21
24
3-2-2-1-2
1
Реннов
32
Баумгартль
6
Эккель
31
Кнохе
28
Триммель
5
Очипка
78
Харагучи
21
Премель
23
Бекер
9
Фогльзаммер
9
Беренс
21
27
27
21
21
26
26
21
10
Лебе
8
Унлючифци
8
Унлючифци
10
Лебе
24
22
22
24
0
10
10
0
5
Очипка
17
Гисельман
17
Гисельман
5
Очипка
9
Фогльзаммер
8
Хедира
8
Хедира
9
Фогльзаммер
28
Триммель
22
Вшолек
22
Вшолек
28
Триммель
78
Харагучи
36
Тойхерт
36
Тойхерт
78
Харагучи
23
Бекер
14
Авонийи
14
Авонийи
23
Бекер
Остались в запасе
Вальдхоф Мангейм
Унион
4
Jesper Verlaat
ЦЗ
24
Marcel Gottschling
ЦЗ
25
Baris Ekincier
ЦП
22
Timo Königsmann
ЦФ
Главный тренер
Бернхард Трарес
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
16
Андреас Люте
ВР
8
Кевин Мевальд
ЦП
5
Кэита Эндо
ЛВ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
4
Jesper Verlaat
ЦЗ
24
Marcel Gottschling
ЦЗ
25
Baris Ekincier
ЦП
22
Timo Königsmann
ЦФ
Остались в запасе
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
16
Андреас Люте
ВР
8
Кевин Мевальд
ЦП
5
Кэита Эндо
ЛВ
Главный тренер
Бернхард Трарес
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Вальдхоф Мангейм - Унион
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 15 тур
Вальдхоф Мангейм
- : -
28.11.2026
Штутгарт II
Германия. Третья Лига, 14 тур
Алемания
3 : 0
21.11.2026
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 13 тур
Вальдхоф Мангейм
2 : 1
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Саарбрюккен
2 : 1
01.11.2026
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 11 тур
Вальдхоф Мангейм
4 : 1
25.10.2026
Хоффенхайм II
Германия. Третья Лига, 10 тур
Вюрцбургер Кикерс
2 : 0
17.10.2026
Вальдхоф Мангейм
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
Ан дер Альтен Ферстерай
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