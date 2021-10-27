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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Верона
Удинезе - Верона: обзор матча 27 октября 2021
Удинезе
27.10.2021, среда, 19:30
Италия. Серия А, 10 тур
1 : 1
Завершен
Верона
3'
И. Саксесс
83'
А. Барак (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Верона
88'
Желтая карточка
И. Илич
Замена
Л. Самарджич
️️️️
Н. Молина
84'
Замена
Б. Соппи
️️️️
И. Удогие
84'
83'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Барак
73'
Замена
И. Илич
️️️️
Б. Шутало
Желтая карточка
Р. Бекао
72'
Замена
Ж. Макенго
️️️️
Т. Арслан
68'
66'
Замена
Д. Симеоне
️️️️
Н. Калинич
Замена
Й. Стригер Ларсен
️️️️
И. Саксесс
63'
56'
Желтая карточка
П. Давидович
46'
Замена
П. Давидович
️️️️
Ф. Чеккерини
46'
Замена
Д. Лазович
️️️️
М. Онгла
46'
Замена
Д. Капрари
️️️️
К. Ласанья
ГОЛ! 1:0!
И. Саксесс
Пас отдал
Т. Арслан
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
16
Марко Сильвестри
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
15
Уолес
ОП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
23
Бету
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
61
Адриен Тамез
ОП
44
Мигель Велозу
ЦП
72
Антонин Барак
АП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
18
Мато Яяло
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
65
Маттео Карнелос
ЦФ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
Верона
1
Ивор Пандур
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
45
Мерт Четин
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
11
Даниэль Бесса
ЦП
20
Иван Илич
ЦП
22
Маттео Кансельери
ПВ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
3-3-1-1-2
16
Сильвестри
50
Бекао
17
Нуйтинк
33
Самир
13
Удогие
15
Уолес
20
Молина
30
Арслан
37
Перейра
23
Бету
90
Саксесс
3-3-1-1-2
96
Монтипо
18
Онгла
44
Шутало
96
Маньяни
19
Фараони
61
Тамез
11
Чеккерини
44
Велозу
72
Барак
9
Калинич
15
Ласанья
13
Удогие
2
Соппи
2
Соппи
13
Удогие
90
Саксесс
17
Стригер Ларсен
17
Стригер Ларсен
90
Саксесс
30
Арслан
17
Макенго
17
Макенго
30
Арслан
20
Молина
10
Самарджич
10
Самарджич
20
Молина
11
Чеккерини
27
Давидович
27
Давидович
11
Чеккерини
18
Онгла
88
Лазович
88
Лазович
18
Онгла
44
Шутало
20
Илич
20
Илич
44
Шутало
15
Ласанья
10
Капрари
10
Капрари
15
Ласанья
9
Калинич
18
Симеоне
18
Симеоне
9
Калинич
Остались в запасе
Удинезе
Верона
93
Даниэле Паделли
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
18
Мато Яяло
ЦП
65
Маттео Карнелос
ЦФ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
1
Ивор Пандур
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
45
Мерт Четин
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
11
Даниэль Бесса
ЦП
22
Маттео Кансельери
ПВ
Главный тренер
Игор Тудор
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
18
Мато Яяло
ЦП
65
Маттео Карнелос
ЦФ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
Остались в запасе
1
Ивор Пандур
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
45
Мерт Четин
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
11
Даниэль Бесса
ЦП
22
Маттео Кансельери
ПВ
Главный тренер
Лука Готти
Главный тренер
Игор Тудор
Статистика матча Удинезе - Верона
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Верона
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
2 : 1
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Информация о матче
Стадион:
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