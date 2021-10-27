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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Вест Хэм - Манчестер Сити
Вест Хэм - Манчестер Сити: обзор матча 27 октября 2021
Вест Хэм
27.10.2021, среда, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 5 : 3
Завершен
Манчестер Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Вест Хэм - Манчестер Сити
83'
Замена
Д. Грилиш
️️️️
К. Де Брюйне
Замена
В. Цоуфал
️️️️
М. Ланзини
82'
76'
Замена
Г. Жезус
️️️️
К. Палмер
72'
Замена
Ф. Фоден
️️️️
Р. Марез
Замена
П. Форнальс
️️️️
А. Масуаку
62'
Замена
С. Бенрахма
️️️️
Н. Влашич
62'
Замена
Д. Боуэн
️️️️
А. Ярмоленко
62'
46'
Замена
Ж. Канселу
️️️️
К. Уокер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
28
Томаш Соучек
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
45
Никола Влашич
АП
22
Мануэль Ланзини
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Манчестер Сити
1
Зак Стеффен
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
26
Кевин Де Брюйне
АП
10
Коул Палмер
ПВ
26
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
33
Джамал Баптист
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
20
Дэн Честерс
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
33
Харрисон Эшби
ЦФ
Манчестер Сити
33
Скотт Карсон
ВР
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
10
Джек Грилиш
ЛВ
16
Родри
ОП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
3-3-1-3
23
Ареоля
26
Масуаку
6
Диоп
15
Доусон
3
Крессуэлл
28
Соучек
2
Джонсон
16
Нобл
45
Влашич
22
Ланзини
7
Ярмоленко
4-2-3-1
1
Стеффен
2
Уокер
15
Аке
6
Стоунз
47
Зинченко
5
Фернандиньо
20
Гюндоган
26
Марез
26
Де Брюйне
19
Стерлинг
10
Палмер
22
Ланзини
34
Цоуфал
34
Цоуфал
22
Ланзини
26
Масуаку
8
Форнальс
8
Форнальс
26
Масуаку
45
Влашич
10
Бенрахма
10
Бенрахма
45
Влашич
7
Ярмоленко
20
Боуэн
20
Боуэн
7
Ярмоленко
26
Марез
47
Фоден
47
Фоден
26
Марез
2
Уокер
2
Канселу
2
Канселу
2
Уокер
26
Де Брюйне
10
Грилиш
10
Грилиш
26
Де Брюйне
10
Палмер
9
Жезус
9
Жезус
10
Палмер
Остались в запасе
Вест Хэм
Манчестер Сити
12
Даррен Рэндольф
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
33
Джамал Баптист
ЦЗ
20
Дэн Честерс
ЦП
33
Харрисон Эшби
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
33
Скотт Карсон
ВР
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
16
Родри
ОП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
12
Даррен Рэндольф
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
33
Джамал Баптист
ЦЗ
20
Дэн Честерс
ЦП
33
Харрисон Эшби
ЦФ
Остались в запасе
33
Скотт Карсон
ВР
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
16
Родри
ОП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Вест Хэм - Манчестер Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Лондон
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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