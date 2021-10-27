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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Сассуоло
Ювентус - Сассуоло: обзор матча 27 октября 2021
Ювентус
27.10.2021, среда, 19:30
Италия. Серия А, 10 тур
1 : 2
Завершен
Сассуоло
76'
У. МакКенни
44'
Д. Фраттези
90+5'
М. Лопес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Сассуоло
90'
+5
ГОЛ! 1:2!
М. Лопес
87'
Замена
А. Харруи
️️️️
М. Мюлдюр
86'
Желтая карточка
М. Мюлдюр
86'
Замена
В. Кирикеш
️️️️
Х. Траоре
Замена
Артур
️️️️
М. Локателли
80'
Замена
Д. Кулушевски
️️️️
Данило
80'
ГОЛ! 1:1!
У. МакКенни
Пас отдал
П. Дибала
76'
72'
Желтая карточка
Х. Траоре
72'
Замена
Матеузиньо
️️️️
Г. Дефрель
72'
Замена
Д. Тольян
️️️️
Д. Фраттези
Желтая карточка
Х. Куадрадо
63'
Замена
К. Жорже
️️️️
А. Мората
63'
62'
Замена
Д. Скамакка
️️️️
Д. Распадори
61'
Желтая карточка
Рожерио
58'
Желтая карточка
Д. Берарди
Замена
Х. Куадрадо
️️️️
А. Рабьо
46'
44'
ГОЛ! 0:1!
Д. Фраттези
Пас отдал
Г. Дефрель
30'
Желтая карточка
Г. Дефрель
Замена
А. Сандро
️️️️
М. Де Шильо
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
12
Адриан Рабьо
ЦП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
13
Рожерио
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
25
Хамед Траоре
АП
10
Доменико Берарди
ПВ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
6
Артур
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
21
Деян Кулушевски
ПВ
19
Кайо Жорже
ЦФ
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
21
Абду Харруи
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
29
Луиджи Самеле
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Перин
13
Данило
4
де Лигт
19
Бонуччи
22
Де Шильо
5
Локателли
12
Рабьо
22
МакКенни
14
Кьеза
21
Дибала
21
Мората
4-2-2-2
47
Консильи
18
Мюлдюр
23
Айхан
67
Феррари
13
Рожерио
16
Фраттези
20
Лопес
10
Берарди
25
Траоре
18
Распадори
92
Дефрель
12
Рабьо
7
Куадрадо
7
Куадрадо
12
Рабьо
22
Де Шильо
26
Сандро
26
Сандро
22
Де Шильо
5
Локателли
6
Артур
6
Артур
5
Локателли
13
Данило
21
Кулушевски
21
Кулушевски
13
Данило
21
Мората
19
Жорже
19
Жорже
21
Мората
25
Траоре
21
Кирикеш
21
Кирикеш
25
Траоре
16
Фраттези
22
Тольян
22
Тольян
16
Фраттези
92
Дефрель
2
Матеузиньо
2
Матеузиньо
92
Дефрель
18
Мюлдюр
21
Харруи
21
Харруи
18
Мюлдюр
18
Распадори
9
Скамакка
9
Скамакка
18
Распадори
Остались в запасе
Ювентус
Сассуоло
25
Карло Пинсольо
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
25
Джанлука Пеголо
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
29
Луиджи Самеле
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
29
Луиджи Самеле
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Алессио Дионизи
Статистика матча Ювентус - Сассуоло
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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