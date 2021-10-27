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Расписание матчей
Германия. Кубок
Динамо Дрезден - Санкт-Паули
Динамо Дрезден - Санкт-Паули: обзор матча 27 октября 2021
Динамо Дрезден
27.10.2021, среда, 19:30
Германия. Кубок, 1/16 финала
2 : 3
Завершен
Санкт-Паули
66'
C. Daferner
74'
Ф. Цирайс (АГ)
63'
Л. Пакярада
72'
М. Диттген
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Динамо Дрезден - Санкт-Паули
Желтая карточка
C. Daferner
117'
114'
Замена
Д. Лоуренс
️️️️
М. Хартель
Желтая карточка
J. Seo
112'
Замена
A. Diawusie
️️️️
M. Akoto
109'
106'
Желтая карточка
А. Дзвигала
Желтая карточка
M. Akoto
102'
96'
Замена
Э. Аменидо
️️️️
М. Диттген
Замена
М. Соллбауэр
️️️️
R. Becker
77'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
Ф. Цирайс
74'
72'
ГОЛ! 1:2!
М. Диттген
Пас отдал
Л. Пакярада
ГОЛ! 1:1!
C. Daferner
Пас отдал
C. Löwe
66'
63'
ГОЛ! 0:1!
Л. Пакярада
Пас отдал
Д. Кьерех
Замена
J. Seo
️️️️
Р. Кенигсдорффер
62'
Замена
C. Daferner
️️️️
P. Sohm
62'
Замена
Ю. Каде
️️️️
L. Herrmann
62'
Желтая карточка
H. Mörschel
61'
46'
Замена
Р. Бенателли
️️️️
А. Арему
Желтая карточка
L. Herrmann
45'
45'
Желтая карточка
Д. Кьерех
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Дрезден
17
Morris Schröter
ЦЗ
15
Антонис Айдонис
ЦЗ
8
Heinz Mörschel
ЦП
8
Luca Herrmann
ЦП
27
Michael Akoto
ЦП
15
Robin Becker
ЦФ
11
Рансфорд-Йебоа Кенигсдорффер
ЦФ
9
Pascal Sohm
ЦФ
13
Paul Will
ЦФ
15
Chris Löwe
ЦФ
33
Kevin Broll
ЦФ
Главный тренер
Петер Немет
Санкт-Паули
23
Деннис Смарш
ВР
23
Леарт Пакярада
ЛЗ
36
Джексон Ирвин
ЦП
10
Марсель Хартель
АП
18
Яков Медич
ЦФ
4
Филипп Цирайс
ЦФ
32
Афиз Арему
ЦФ
11
Максимилиан Диттген
ЦФ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
7
Даниэль-Кофи Кьерех
ЦФ
Главный тренер
Тимо Шульц
Динамо Дрезден
1
Антон Митрюшкин
ВР
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
21
Юлиус Каде
ЦП
7
Jong-min Seo
ЦП
15
Гурам Гиорбелидзе
ПВ
24
Agyemang Diawusie
ЦФ
33
Christoph Daferner
ЦФ
14
Philipp Hosiner
ЦФ
Санкт-Паули
22
Никола Васили
ВР
4
Джеймс Лоуренс
ЦЗ
25
Адам Дзвигала
ЦФ
11
Рико Бенателли
ЦФ
24
Симон Макиенок
ЦФ
14
Этьен Аменидо
ЦФ
2-3-5
17
15
Айдонис
8
8
27
9
33
15
13
11
Кенигсдорффер
1-1-1-5
23
Смарш
23
Пакярада
36
Ирвин
10
Хартель
4
Цирайс
7
Кьерех
9
Бургшталлер
11
Диттген
32
Арему
15
21
Соллбауэр
21
Соллбауэр
15
8
21
Каде
21
Каде
8
11
Кенигсдорффер
7
7
11
Кенигсдорффер
27
24
24
27
9
33
33
9
10
Хартель
4
Лоуренс
4
Лоуренс
10
Хартель
32
Арему
11
Бенателли
11
Бенателли
32
Арему
11
Диттген
14
Аменидо
14
Аменидо
11
Диттген
Остались в запасе
Динамо Дрезден
Санкт-Паули
1
Антон Митрюшкин
ВР
15
Гурам Гиорбелидзе
ПВ
14
Philipp Hosiner
ЦФ
Главный тренер
Петер Немет
22
Никола Васили
ВР
25
Адам Дзвигала
ЦФ
24
Симон Макиенок
ЦФ
Главный тренер
Тимо Шульц
Остались в запасе
1
Антон Митрюшкин
ВР
15
Гурам Гиорбелидзе
ПВ
14
Philipp Hosiner
ЦФ
Остались в запасе
22
Никола Васили
ВР
25
Адам Дзвигала
ЦФ
24
Симон Макиенок
ЦФ
Главный тренер
Петер Немет
Главный тренер
Тимо Шульц
Статистика матча Динамо Дрезден - Санкт-Паули
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Динамо Дрезден
- : -
28.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
2 : 2
22.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хольштайн
3 : 0
25.10.2026
Динамо Дрезден
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Динамо Дрезден
- : -
28.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Магдебург
4 : 1
08.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Стадион:
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