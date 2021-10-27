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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Осасуна
Реал - Осасуна: обзор матча 27 октября 2021
Реал
27.10.2021, среда, 22:30
Испания. Примера, 11 тур
0 : 0
Завершен
Осасуна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Осасуна
90'
Замена
Ойер
️️️️
Х. Монкайола
89'
Замена
Барберо
️️️️
Кике
Замена
Э. Азар
️️️️
М. Асенсио
69'
Замена
Л. Васкес
️️️️
Д. Карвахаль
69'
Замена
Марсело
️️️️
Ф. Менди
69'
67'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Х. Мартинес
67'
Замена
Д. Брашанац
️️️️
Л. Авила
Замена
Родриго
️️️️
Э. Камавинга
46'
Желтая карточка
Э. Камавинга
28'
15'
Желтая карточка
У. Гарсия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
5
Каземиро
ОП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
6
Лукас Торро
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
6
Луис Авила
ЦФ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
40
Тони Фуидиас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
8
Антонио Бланко
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
11
Родриго
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
9
Мариано Диас
ЦФ
Осасуна
12
Хесус Аресо
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
6
Ойер
ОП
21
Иньиго Перес
ЦП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
16
Хауме Грау
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
11
Энрике Барха
ПВ
17
Барберо
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Куртуа
23
Менди
3
Милитао
5
Алаба
14
Карвахаль
5
Каземиро
6
Камавинга
8
Кроос
7
Винисиус
10
Асенсио
9
Бензема
3-3-1-1-2
1
Эррера
3
Крус
15
Гарсия
5
Гарсия
22
Видаль
6
Торро
23
Санчес
7
Монкайола
24
Мартинес
19
Кике
6
Авила
23
Менди
12
Марсело
12
Марсело
23
Менди
10
Асенсио
10
Азар
10
Азар
10
Асенсио
14
Карвахаль
17
Васкес
17
Васкес
14
Карвахаль
6
Камавинга
11
Родриго
11
Родриго
6
Камавинга
24
Мартинес
14
Гарсия
14
Гарсия
24
Мартинес
7
Монкайола
6
Ойер
6
Ойер
7
Монкайола
6
Авила
5
Брашанац
5
Брашанац
6
Авила
19
Кике
17
Барберо
17
Барберо
19
Кике
Остались в запасе
Реал
Осасуна
13
Андрей Лунин
ВР
40
Тони Фуидиас
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
8
Антонио Бланко
ЦП
9
Лука Йович
ЦФ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
12
Хесус Аресо
ПЗ
21
Иньиго Перес
ЦП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
16
Хауме Грау
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
11
Энрике Барха
ПВ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
40
Тони Фуидиас
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
8
Антонио Бланко
ЦП
9
Лука Йович
ЦФ
9
Мариано Диас
ЦФ
Остались в запасе
12
Хесус Аресо
ПЗ
21
Иньиго Перес
ЦП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
16
Хауме Грау
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
11
Энрике Барха
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Реал - Осасуна
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Информация о матче
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