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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Ливингстон - Данди Юнайтед
Ливингстон - Данди Юнайтед: обзор матча 27 октября 2021
Ливингстон
27.10.2021, среда, 21:45
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
1 : 1
Завершен
Данди Юнайтед
37'
Н. Кларк (АГ)
43'
P. Pawlett
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливингстон - Данди Юнайтед
90'
+3
Желтая карточка
S. McMann
90'
+2
Желтая карточка
C. Mulgrew
Замена
J. Hamilton
️️️️
О. Бэйли
76'
Желтая карточка
Д. Фицуотер
73'
72'
Замена
M. Biamou
️️️️
Н. Кларк
Замена
T. Parkes
️️️️
А. Форрест
72'
60'
Замена
L. Chalmers
️️️️
И. Нисканен
60'
Замена
Ж. Фукс
️️️️
D. Glass
52'
Желтая карточка
И. Харкс
Замена
К. Монтано
️️️️
Б. Андерсон
46'
43'
ГОЛ! 1:1!
P. Pawlett
Пас отдал
И. Нисканен
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Н. Кларк
37'
32'
Желтая карточка
И. Нисканен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливингстон
67
Айо Обилейе
ЦЗ
16
Шон Келли
ЦЗ
2
Ники Девлин
ЦП
8
Скотт Питтман
ЦП
8
Джейсон Холт
ЦП
12
Ben Williamson
ЦП
27
Один Бэйли
ЦП
1
Макс Стриек
ЦФ
5
Джек Фицуотер
ЦФ
19
Брюс Андерсон
ЦФ
14
Алан Форрест
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Данди Юнайтед
4
Charlie Mulgrew
ЦЗ
33
Scott McMann
ЦЗ
63
Дилан Левитт
ЦП
6
Иан Харкс
ЦФ
31
Бенжамин Зигрист
ЦФ
2
Kieran Freeman
ЦФ
25
Райан Эдвардс
ЦФ
21
Илмари Нисканен
ЦФ
21
Declan Glass
ЦФ
8
Peter Pawlett
ЦФ
10
Ники Кларк
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Ливингстон
4
Джек МакМиллан
ЦЗ
10
Craig Sibbald
ЦЗ
7
Keaghan Jacobs
ЦП
40
Gary Maley
ЦФ
4
Tom Parkes
ЦФ
26
Кристиан Монтано
ЦФ
38
Jack Hamilton
ЦФ
Данди Юнайтед
36
Maxime Biamou
ЦФ
31
Jack Newman
ЦФ
43
Kerr Smith
ЦФ
7
Жеандо Фукс
ЦФ
14
Florent Hoti
ЦФ
23
Logan Chalmers
ЦФ
9
Louis Appere
ЦФ
2-5-4
67
Обилейе
16
Келли
8
Питтман
8
Холт
12
27
Бэйли
2
Девлин
1
Стриек
14
Форрест
19
Андерсон
5
Фицуотер
2-1-5
4
33
63
Левитт
25
Эдвардс
10
Кларк
8
21
21
Нисканен
14
Форрест
4
4
14
Форрест
19
Андерсон
26
Монтано
26
Монтано
19
Андерсон
27
Бэйли
38
38
27
Бэйли
10
Кларк
36
36
10
Кларк
21
7
Фукс
7
Фукс
21
21
Нисканен
23
23
21
Нисканен
Остались в запасе
Ливингстон
Данди Юнайтед
4
Джек МакМиллан
ЦЗ
10
Craig Sibbald
ЦЗ
7
Keaghan Jacobs
ЦП
40
Gary Maley
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
31
Jack Newman
ЦФ
43
Kerr Smith
ЦФ
14
Florent Hoti
ЦФ
9
Louis Appere
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Остались в запасе
4
Джек МакМиллан
ЦЗ
10
Craig Sibbald
ЦЗ
7
Keaghan Jacobs
ЦП
40
Gary Maley
ЦФ
Остались в запасе
31
Jack Newman
ЦФ
43
Kerr Smith
ЦФ
14
Florent Hoti
ЦФ
9
Louis Appere
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Статистика матча Ливингстон - Данди Юнайтед
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
Арброт
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Тони Макарони Арена
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Ливингстон
Данди Юнайтед
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