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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Мьёндален - Кристиансунд
Мьёндален - Кристиансунд: обзор матча 27 октября 2021
Мьёндален
27.10.2021, среда, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
5 : 0
Завершен
Кристиансунд
37'
I. Twum
44'
Л. Ольден Ларсен
57'
B. Stokke
71'
Л. Ольден Ларсен
83'
K. Havard Eriksen
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мьёндален - Кристиансунд
Замена
S. Overby
️️️️
J. Solberg
84'
ГОЛ! 5:0!
K. Havard Eriksen
Пас отдал
Н. Вальстад
83'
Желтая карточка
M. Nakkim
77'
Замена
Н. Вальстад
️️️️
M. Ovenstad
77'
Замена
A. Sporrong
️️️️
C. Gauseth
76'
75'
Замена
E. Sivertsen
️️️️
A. Askar
ГОЛ! 4:0!
Л. Ольден Ларсен
Пас отдал
M. Ovenstad
71'
69'
Замена
С. Эрик Картум
️️️️
A. Coly
69'
Замена
Б. Дарри Виллумссон
️️️️
Т. Гьертсен
68'
Замена
А. Муколли
️️️️
Л. Каллудра
Замена
K. Havard Eriksen
️️️️
B. Stokke
68'
ГОЛ! 3:0!
B. Stokke
57'
Желтая карточка
C. Gauseth
47'
ГОЛ! 2:0!
Л. Ольден Ларсен
Пас отдал
B. Stokke
44'
Желтая карточка
M. Ovenstad
40'
ГОЛ! 1:0!
I. Twum
Пас отдал
C. Gauseth
37'
27'
Желтая карточка
Л. Каллудра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мьёндален
4
Daniel Janevski
ЦЗ
21
Herman Kleppa
ЦП
4
Markus Nakkim
ЦФ
6
Joackim Solberg
ЦФ
18
Isaac Twum
ЦФ
11
Christian Gauseth
ЦФ
33
Stian Aasmundsen
ЦФ
7
Ларс Ольден Ларсен
ЦФ
20
Benjamin Stokke
ЦФ
17
Martin Ovenstad
ЦФ
35
Idar Nordby Lysgard
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
Кристиансунд
34
Шон МакДермотт
ВР
5
Dan Peter Ulvestad
ЦЗ
19
Aliou Coly
ЦЗ
10
Лиридон Каллудра
ЦП
6
Andreas Hopmark
ЦП
7
Торгил Гьертсен
ЦП
14
Мозес Мава
ЦФ
6
Йеспер Исаксен
ЦФ
28
Амиду Диоп
ЦФ
77
Amin Askar
ЦФ
22
S. Nilsen
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Мьёндален
31
Albin Sporrong
ЦП
26
Syver Skaar Eriksen
ЦФ
3
S. Overby
ЦФ
8
Fredrik Brustad
ЦФ
31
Erik Stavas
ЦФ
9
Kent Havard Eriksen
ЦФ
11
Николас Вальстад
ЦФ
28
Adrian Aleksander Hansen
ЦФ
1
Sosha Makani
ЦФ
Кристиансунд
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
15
Erlend Sivertsen
ЦЗ
9
Бринйолфур Дарри Виллумссон
АП
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
19
Сандер Эрик Картум
ЦФ
98
Агон Муколли
ЦФ
23
Pal Erik Ulvestad
ЦФ
20
Lagos Kunga
ЦФ
11
Оскар Сивертсен
ЦФ
1-1-5
4
21
7
Ларсен
35
17
20
33
2-3-5
34
МакДермотт
5
19
10
Каллудра
6
7
Гьертсен
14
Мава
22
77
28
Диоп
6
Исаксен
11
31
31
11
6
3
3
6
20
9
9
20
17
11
Вальстад
11
Вальстад
17
77
15
15
77
7
Гьертсен
9
Виллумссон
9
Виллумссон
7
Гьертсен
19
19
Картум
19
Картум
19
10
Каллудра
98
Муколли
98
Муколли
10
Каллудра
Остались в запасе
Мьёндален
Кристиансунд
26
Syver Skaar Eriksen
ЦФ
8
Fredrik Brustad
ЦФ
31
Erik Stavas
ЦФ
28
Adrian Aleksander Hansen
ЦФ
1
Sosha Makani
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
23
Pal Erik Ulvestad
ЦФ
20
Lagos Kunga
ЦФ
11
Оскар Сивертсен
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Остались в запасе
26
Syver Skaar Eriksen
ЦФ
8
Fredrik Brustad
ЦФ
31
Erik Stavas
ЦФ
28
Adrian Aleksander Hansen
ЦФ
1
Sosha Makani
ЦФ
Остались в запасе
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
23
Pal Erik Ulvestad
ЦФ
20
Lagos Kunga
ЦФ
11
Оскар Сивертсен
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Статистика матча Мьёндален - Кристиансунд
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Мьёндален
0 : 3
12.12.2021
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Волеренга
2 : 0
05.12.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Мьёндален
1 : 3
28.11.2021
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
20.11.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Мьёндален
0 : 1
07.11.2021
Викинг
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Кристиансунд
2 : 2
25.10.2026
КФУМ-Камератене
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Информация о матче
Стадион:
Мьёндален Стадион
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