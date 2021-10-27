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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Хаугесунд - Русенборг
Хаугесунд - Русенборг: обзор матча 27 октября 2021
Хаугесунд
27.10.2021, среда, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
0 : 0
Завершен
Русенборг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаугесунд - Русенборг
Замена
Т. Наустдал
️️️️
П. Теркильдсен
90'
+3
76'
Замена
О. Скарсем
️️️️
С. Веччиа
Замена
А. Столас
️️️️
А. Содерлунд
76'
68'
Замена
Д. Исламович
️️️️
Э. Сейде
Замена
М. Санде
️️️️
Н. Сандберг
60'
Желтая карточка
Н. Сандберг
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаугесунд
2
Петер Теркильдсен
ЦЗ
21
A. Baertelsen
ЦЗ
1
Эгиль Селвик
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
16
Бенжамин Хансен
ЦФ
16
Александер Содерлунд
ЦФ
23
Никлас Сандберг
ЦФ
99
Кристоффер Вельде
ЦФ
25
Алиун Ндур
ЦФ
18
Кевин-Мартин Кригард
ЦФ
23
Торе Педерсен
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Русенборг
18
Адам Андерссон
ЦЗ
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
35
Эмиль Сейде
ЛВ
7
Маркус Хенриксен
ЦП
20
Эдвард Тагсет
ЦП
23
Стефано Веччиа
ПВ
1
Юлиан Лунд
ЦФ
29
Ноа-Жан Хольм
ЦФ
19
Карло Хольс
ЦФ
2
Павле Вагич
ЦФ
Хаугесунд
20
Торье Наустдал
ЦП
18
Vegard Solheim
ЦП
27
Мадс Санде
ЦФ
23
Александер Столас
ЦФ
12
Helge Sandvik
ЦФ
Русенборг
12
Сандер Тангвик
ВР
1
Андре Хансен
ВР
15
Холмар Орн Ейхолфссон
ЦЗ
6
Александер Теттей
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
16
Андерс Конрадсен
ЦП
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
9
Дино Исламович
ЦФ
77
Олаус Скарсем
ЦФ
2-5
2
Теркильдсен
21
99
Вельде
23
Педерсен
18
Кригард
25
Ндур
23
Сандберг
3-2-2-4
18
Андерссон
29
Рейтан
3
Ховланд
7
Хенриксен
20
Тагсет
23
Веччиа
35
Сейде
2
Вагич
19
Хольс
29
Хольм
1
Лунд
2
Теркильдсен
20
Наустдал
20
Наустдал
2
Теркильдсен
23
Сандберг
27
Санде
27
Санде
23
Сандберг
16
Содерлунд
23
Столас
23
Столас
16
Содерлунд
35
Сейде
9
Исламович
9
Исламович
35
Сейде
23
Веччиа
77
Скарсем
77
Скарсем
23
Веччиа
Остались в запасе
Хаугесунд
Русенборг
18
Vegard Solheim
ЦП
12
Helge Sandvik
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
12
Сандер Тангвик
ВР
1
Андре Хансен
ВР
15
Холмар Орн Ейхолфссон
ЦЗ
6
Александер Теттей
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
16
Андерс Конрадсен
ЦП
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
Остались в запасе
18
Vegard Solheim
ЦП
12
Helge Sandvik
ЦФ
Остались в запасе
12
Сандер Тангвик
ВР
1
Андре Хансен
ВР
15
Холмар Орн Ейхолфссон
ЦЗ
6
Александер Теттей
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
16
Андерс Конрадсен
ЦП
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Статистика матча Хаугесунд - Русенборг
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
Стадион:
Хаугесунд Стадион
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Хаугесунд
Русенборг
Экс-защитник «Локомотива» Мампасси нашел новый клуб
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