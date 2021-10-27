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Расписание матчей
Германия. Кубок
Штутгарт - Кельн
Штутгарт - Кельн: обзор матча 27 октября 2021
Штутгарт
27.10.2021, среда, 21:45
Германия. Кубок, 1/16 финала
0 : 2
Завершен
Кельн
72'
А. Модест
77'
А. Модест
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Штутгарт - Кельн
90'
+2
Замена
М. Обуз
️️️️
Я. Тильманн
Желтая карточка
Н. Ахамада
86'
85'
Замена
Т. Лемперле
️️️️
С. Андерссон
Замена
Э. Беяз
️️️️
К. Мавропанос
80'
Замена
В. Антон
️️️️
К. Фюрих
79'
77'
ГОЛ! 0:2!
А. Модест
Пас отдал
Я. Тильманн
75'
Желтая карточка
М. Ут
Замена
Х. Аль-Гаддиуи
️️️️
Д. Дидави
73'
Замена
Н. Ахамада
️️️️
М. Кемпф
73'
72'
ГОЛ! 0:1!
А. Модест
Пас отдал
М. Ут
72'
Замена
А. Модест
️️️️
Л. Шауб
72'
Замена
О. Дуда
️️️️
Д. Любичич
Замена
В. Фагир
️️️️
М. Климович
62'
46'
Замена
М. Ут
️️️️
Т. Острак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
10
Танги Кулибали
ЛВ
23
Орель Мангала
ОП
3
Ватару Эндо
ОП
10
Даниэль Дидави
АП
40
Матео Климович
АП
10
Крис Фюрих
ПВ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Кельн
1
Марвин Швабе
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
21
Деян Любичич
ОП
6
Салих Озкан
ЦП
21
Луис Шауб
ЦП
7
Томаш Острак
АП
29
Ян Тильманн
ПВ
20
Себастьян Андерссон
ЦФ
4
Тимо Хюберс
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Штутгарт
26
Флориан Шок
ВР
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
6
Клинтон Мола
ОП
8
Науиру Ахамада
ЦП
10
Филипп Клемент
АП
17
Эмер Беяз
АП
18
Хамади Аль-Гаддиуи
ЦФ
19
Вахид Фагир
ЦФ
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
12
Давид Килиан
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
8
Ондрей Дуда
АП
10
Марвин Обуз
ЦФ
13
Марк Ут
ЦФ
19
Тим Лемперле
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
4-2-3-1
1
Бредлов
3
Соса
21
Ито
2
Кемпф
15
Мавропанос
23
Мангала
3
Эндо
10
Кулибали
40
Климович
10
Фюрих
10
Дидави
3-1-2-2-2
1
Швабе
19
Шиндлер
22
Мере
14
Хектор
21
Любичич
6
Озкан
21
Шауб
29
Тильманн
7
Острак
4
Хюберс
20
Андерссон
10
Фюрих
3
Антон
3
Антон
10
Фюрих
2
Кемпф
8
Ахамада
8
Ахамада
2
Кемпф
15
Мавропанос
17
Беяз
17
Беяз
15
Мавропанос
10
Дидави
18
Аль-Гаддиуи
18
Аль-Гаддиуи
10
Дидави
40
Климович
19
Фагир
19
Фагир
40
Климович
21
Любичич
8
Дуда
8
Дуда
21
Любичич
29
Тильманн
10
Обуз
10
Обуз
29
Тильманн
7
Острак
13
Ут
13
Ут
7
Острак
20
Андерссон
19
Лемперле
19
Лемперле
20
Андерссон
21
Шауб
27
Модест
27
Модест
21
Шауб
Остались в запасе
Штутгарт
Кельн
26
Флориан Шок
ВР
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
6
Клинтон Мола
ОП
10
Филипп Клемент
АП
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
1
Тимо Хорн
ВР
12
Давид Килиан
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Остались в запасе
26
Флориан Шок
ВР
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
6
Клинтон Мола
ОП
10
Филипп Клемент
АП
Остались в запасе
1
Тимо Хорн
ВР
12
Давид Килиан
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Статистика матча Штутгарт - Кельн
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Штутгарт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
0 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
МХПАрена
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