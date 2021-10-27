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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Севилья
Мальорка - Севилья: обзор матча 27 октября 2021
Мальорка
27.10.2021, среда, 20:00
Испания. Примера, 11 тур
1 : 1
Завершен
Севилья
22'
А. Санчес
73'
Э. Ламела
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальорка - Севилья
Желтая карточка
Ф. Руссо
90'
+8
Желтая карточка
М. Рейна
90'
+6
Замена
Ж. Састре
️️️️
Д. Родригес
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
Т. Делэни
Красная карточка
Х. Коста
90'
+2
Желтая карточка
Б. Оливан
83'
82'
Замена
И. Ракитич
️️️️
Х. Хордан
Замена
Ф. Ниньо
️️️️
Анхель
79'
Замена
Х. Коста
️️️️
А. Ндиайе
78'
Замена
С. Севилья
️️️️
И. Руис де Галаррета
78'
74'
Желтая карточка
Э. Ламела
73'
ГОЛ! 1:1!
Э. Ламела
Замена
А. Седлар
️️️️
А. Санчес
72'
53'
Замена
Л. Аугустинссон
️️️️
М. Эль-Хаддади
53'
Замена
Т. Делэни
️️️️
О. Торрес
53'
Замена
Э. Ламела
️️️️
Сусо
51'
Желтая карточка
О. Торрес
Желтая карточка
А. Санчес
49'
46'
Замена
Л. Окампос
️️️️
М. Акунья
41'
Желтая карточка
М. Акунья
ГОЛ! 1:0!
А. Санчес
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
1
Маноло Рейна
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
4
Франко Руссо
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
6
Антонио Санчес
ЦП
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
14
Иддрису Баба
ЦП
14
Дани Родригес
АП
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Фернандо
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
10
Сусо
ПВ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Мальорка
1
Доминик Грейф
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
7
Лаго Жуниор
ЛВ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
14
Алейш Фебас
ЦП
11
Хорди Мбула
ПВ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
13
Лео Роман
ЦФ
14
Фер Ниньо
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
Севилья
13
Хави Диас
ВР
13
Марко Дмитрович
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
27
Томас Делэни
ОП
8
Неманья Гудель
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Иван Ромеро
ЦФ
4-3-2-1
1
Рейна
5
Оливан
24
Вальент
4
Руссо
24
Маффео
6
Санчес
16
Руис де Галаррета
14
Баба
21
Ндиайе
14
Родригес
9
Анхель
4-1-2-1-2
37
Буну
16
Навас
23
Кунде
34
Карлос
21
Акунья
5
Фернандо
19
Хордан
8
Торрес
10
Сусо
17
Мир
16
Эль-Хаддади
21
Ндиайе
24
Коста
24
Коста
21
Ндиайе
6
Санчес
15
Седлар
15
Седлар
6
Санчес
14
Родригес
25
Састре
25
Састре
14
Родригес
16
Руис де Галаррета
8
Севилья
8
Севилья
16
Руис де Галаррета
9
Анхель
14
Ниньо
14
Ниньо
9
Анхель
16
Эль-Хаддади
6
Аугустинссон
6
Аугустинссон
16
Эль-Хаддади
8
Торрес
27
Делэни
27
Делэни
8
Торрес
19
Хордан
11
Ракитич
11
Ракитич
19
Хордан
21
Акунья
7
Окампос
7
Окампос
21
Акунья
10
Сусо
9
Ламела
9
Ламела
10
Сусо
Остались в запасе
Мальорка
Севилья
1
Доминик Грейф
ВР
14
Алейш Фебас
ЦП
7
Лаго Жуниор
ЛВ
11
Хорди Мбула
ПВ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
13
Лео Роман
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
13
Хави Диас
ВР
13
Марко Дмитрович
ВР
8
Неманья Гудель
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
11
Уссама Идрисси
ЛВ
9
Иван Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
1
Доминик Грейф
ВР
14
Алейш Фебас
ЦП
7
Лаго Жуниор
ЛВ
11
Хорди Мбула
ПВ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
13
Лео Роман
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
Остались в запасе
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
13
Хави Диас
ВР
13
Марко Дмитрович
ВР
8
Неманья Гудель
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
11
Уссама Идрисси
ЛВ
9
Иван Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Мальорка - Севилья
4
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
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