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FONBET Кубок России 2026/2027
Енисей - Крылья Советов
Енисей - Крылья Советов: обзор матча 27 октября 2021
Енисей
27.10.2021, среда, 15:00
Россия. Кубок, группа 9, 3 тур
1 : 0
Завершен
Крылья Советов
84'
Н. Раздорских
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Крылья Советов
Желтая карточка
М. Опарин
90'
+7
ГОЛ! 1:0!
Н. Раздорских
84'
Замена
Е. Иванов
️️️️
Д. Самойлов
82'
79'
Красная карточка
Д. Цыпченко
76'
Замена
И. Сергеев
️️️️
М. Глушенков
Замена
М. Комков
️️️️
Т. Рукас
73'
Замена
А. Рукас
️️️️
Е. Песиков
73'
72'
Замена
А. Зиньковский
️️️️
С. Пиняев
Желтая карточка
А. Зотов
71'
Замена
Н. Раздорских
️️️️
А. Ломакин
62'
58'
Замена
Н. Чернов
️️️️
Д. Кабутов
49'
Желтая карточка
Д. Цыпченко
Замена
А. Канаплин
️️️️
И. Лапшов
46'
46'
Замена
Ю. Горшков
️️️️
Г. Бейл
46'
Замена
Д. Иванисеня
️️️️
Д. Пруцев
Желтая карточка
А. Ломакин
39'
39'
Желтая карточка
Г. Бейл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
33
Максим Сухомлинов
ЛЗ
33
Александр Масловский
ЛЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
33
Херман Феррейра
ЦЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
9
Евгений Песиков
ЛВ
77
Денис Самойлов
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
32
Анзор Саная
ЦФ
Главный тренер
Виктор Тренев
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
8
Максим Витюгов
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
10
Максим Глушенков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Енисей
22
Дмитрий Ребров
ВР
89
Андрей Широков
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
14
Сергей Чибисов
ПЗ
13
Николай Марков
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
8
Егор Иванов
ЦП
21
Никита Раздорских
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
8
Александр Канаплин
ЦФ
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
61
Данил Бельтюков
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
7
Данила Смирнов
ЦП
33
Иван Сергеев
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Опарин
42
Лапшов
33
Феррейра
96
Рукас
33
Масловский
33
Сухомлинов
77
Самойлов
90
Ломакин
21
Зотов
9
Песиков
32
Саная
4-1-1-2-2
1
Овсянников
23
Бейл
3
Солдатенков
2
Бегич
70
Кабутов
8
Витюгов
25
Пруцев
9
Липовой
9
Пиняев
10
Глушенков
10
Цыпченко
9
Песиков
6
Рукас
6
Рукас
9
Песиков
77
Самойлов
8
Иванов
8
Иванов
77
Самойлов
90
Ломакин
21
Раздорских
21
Раздорских
90
Ломакин
96
Рукас
10
Комков
10
Комков
96
Рукас
42
Лапшов
8
Канаплин
8
Канаплин
42
Лапшов
23
Бейл
4
Горшков
4
Горшков
23
Бейл
70
Кабутов
23
Чернов
23
Чернов
70
Кабутов
25
Пруцев
21
Иванисеня
21
Иванисеня
25
Пруцев
9
Пиняев
77
Зиньковский
77
Зиньковский
9
Пиняев
10
Глушенков
33
Сергеев
33
Сергеев
10
Глушенков
Остались в запасе
Енисей
Крылья Советов
14
Сергей Чибисов
ПЗ
92
Алексей Скворцов
ЦФ
22
Дмитрий Ребров
ВР
89
Андрей Широков
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
13
Николай Марков
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
Главный тренер
Виктор Тренев
1
Иван Ломаев
ВР
61
Данил Бельтюков
ВР
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
7
Данила Смирнов
ЦП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
14
Сергей Чибисов
ПЗ
92
Алексей Скворцов
ЦФ
22
Дмитрий Ребров
ВР
89
Андрей Широков
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
13
Николай Марков
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
Остались в запасе
1
Иван Ломаев
ВР
61
Данил Бельтюков
ВР
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
7
Данила Смирнов
ЦП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Виктор Тренев
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Енисей - Крылья Советов
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Артур Федоров
(Петрозаводск)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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