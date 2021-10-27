Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Сток Сити - Брентфорд
Сток Сити - Брентфорд: обзор матча 27 октября 2021
Сток Сити
27.10.2021, среда, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
1 : 2
Завершен
Брентфорд
57'
Р. Сойерс
22'
С. Каньос
40'
А. Тони
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Сток Сити - Брентфорд
Замена
Д. Браун
️️️️
Л. Эстигард
82'
Замена
Т. Инс
️️️️
Д. Томпсон
82'
76'
Желтая карточка
С. Годдос
72'
Замена
Т. Фосу
️️️️
М. Форсс
72'
Замена
Ф. Ониика
️️️️
М. Йенсен
72'
Замена
Р. Генри
️️️️
С. Каньос
Замена
А. Сима
️️️️
Т. Кэмбелл
63'
Замена
С. Сарридж
️️️️
С. Флетчер
63'
62'
Замена
К. Нергор
️️️️
М. Бидструп
ГОЛ! 1:2!
Р. Сойерс
Пас отдал
М. Вранчич
57'
Замена
М. Вранчич
️️️️
А. Даути
56'
Желтая карточка
Л. Эстигард
52'
40'
ГОЛ! 0:2!
А. Тони
Пас отдал
М. Форсс
22'
ГОЛ! 0:1!
С. Каньос
Пас отдал
А. Тони
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
39
Джозеф Барсик
ВР
5
Лео Эстигард
ЦЗ
45
Альфи Даути
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
21
Демеако Духани
ЦЗ
16
Бен Уилмот
ЦЗ
15
Гарри Суттар
ЦЗ
14
Роман Сойерс
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Брентфорд
25
Альваро Фернандес
ВР
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
5
Чарли Гуд
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
2
Мадс Бидструп
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
7
Саман Годдос
АП
7
Серхи Каньос
ПВ
88
Маркус Форсс
ЦФ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Сток Сити
17
Адам Дэвис
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
19
Абдалла Сима
ПВ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
Брентфорд
3
Рико Генри
ЛЗ
2
Доминик Томпсон
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
24
Тарик Фосу
ЛВ
25
Парис Магома
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
3-2-2-2
39
Барсик
21
Духани
16
Уилмот
15
Суттар
14
Тимон
45
Даути
14
Сойерс
15
Томпсон
23
Кэмбелл
26
Флетчер
4-2-2-2
25
Фернандес
2
Расмуссен
5
Гуд
25
Занка
20
Айер
2
Бидструп
8
Йенсен
7
Каньос
7
Годдос
17
Тони
88
Форсс
23
Кэмбелл
19
Сима
19
Сима
23
Кэмбелл
45
Даути
8
Вранчич
8
Вранчич
45
Даути
15
Томпсон
10
Инс
10
Инс
15
Томпсон
26
Флетчер
9
Сарридж
9
Сарридж
26
Флетчер
5
Эстигард
18
Браун
18
Браун
5
Эстигард
7
Каньос
3
Генри
3
Генри
7
Каньос
2
Бидструп
23
Нергор
23
Нергор
2
Бидструп
8
Йенсен
16
Ониика
16
Ониика
8
Йенсен
88
Форсс
24
Фосу
24
Фосу
88
Форсс
Остались в запасе
Сток Сити
Брентфорд
2
Том Смит
ПЗ
17
Адам Дэвис
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
Главный тренер
Майкл О'Нил
2
Доминик Томпсон
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
25
Парис Магома
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
2
Том Смит
ПЗ
17
Адам Дэвис
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
Остались в запасе
2
Доминик Томпсон
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
25
Парис Магома
ЦП
Главный тренер
Майкл О'Нил
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Сток Сити - Брентфорд
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 0
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
Новости команд
Все
Сток Сити
Брентфорд
«Манчестер Юнайтед» рассматривает трех защитников и нападающего
Вчера, 17:23
«Брентфорд» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
АПЛ: шансы «Брентфорда» и «Эвертона» на победу в матче 11-го тура
22 ноября
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Брайтона» и «Брентфорда» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Сток Сити» – «Фулхэм»: прогноз и ставки на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 1.72
14 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
2023.01.30 22:44
Восемь британских клубов заинтересованы в подписании Ботхейма. Он расторг контракт с «Краснодаром»
2022.06.16 22:50
3
Бэйкер перешел из «Челси» в «Сток Сити». Он был в системе лондонцев 17 лет
2022.01.15 21:36
«Манчестер Юнайтед» рассматривает трех защитников и нападающего
Вчера, 17:23
«Брентфорд» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
АПЛ: шансы «Брентфорда» и «Эвертона» на победу в матче 11-го тура
22 ноября
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Брайтона» и «Брентфорда» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+