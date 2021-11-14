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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Кайрат - Ленинградец
Кайрат - Ленинградец: обзор матча 14 ноября 2021
Кайрат
14.11.2021, воскресенье, 14:00
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 22 тур
2 : 3
Завершен
Ленинградец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Кайрат - Ленинградец
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кайрат
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 12 тур
Динамо-2
1 : 1
10.06.2022
Кайрат
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 11 тур
Кайрат
2 : 2
04.06.2022
Шинник
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 10 тур
Казанка
0 : 2
28.05.2022
Кайрат
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 9 тур
Кайрат
4 : 2
22.05.2022
Енисей-М
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 8 тур
Муром
0 : 1
15.05.2022
Кайрат
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ленинградец
- : -
29.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Челябинск
2 : 0
23.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Информация о матче
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