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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Химки-М - Саранск
Химки-М - Саранск: обзор матча 14 ноября 2021
Химки-М
14.11.2021, воскресенье, 13:00
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 22 тур
1 : 2
Завершен
Саранск
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Химки-М - Саранск
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Химки-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Химки-М
0 : 0
11.10.2025
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Арсенал-2
0 : 0
04.10.2025
Химки-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
1 : 2
03.11.2024
Химки-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Химки-М
0 : 2
28.10.2024
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Космос
1 : 1
20.10.2024
Химки-М
Саранск
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 12 тур
Салют
4 : 0
10.06.2022
Саранск
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 11 тур
Саранск
1 : 1
04.06.2022
Авангард
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 10 тур
Динамо Вл
3 : 3
28.05.2022
Саранск
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 9 тур
Саранск
0 : 2
22.05.2022
Сокол
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 8 тур
Динамо Бр
1 : 2
15.05.2022
Саранск
Информация о матче
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