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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Словения - Кипр
Словения - Кипр: обзор матча 14 ноября 2021
Словения
14.11.2021, воскресенье, 17:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа H, 10 тур
2 : 1
Завершен
Кипр
48'
М. Зайц
84'
А. Гнезда Черин
89'
А. Какулис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Словения - Кипр
Замена
Б. Врховец
️️️️
Ж. Целар
90'
+4
90'
+2
Замена
М. Шполярич
️️️️
А. Авраам
89'
ГОЛ! 2:1!
А. Какулис
ГОЛ! 2:0!
А. Гнезда Черин
84'
Замена
Л. Штулац
️️️️
М. Зайц
84'
83'
Желтая карточка
Г. Кастанос
80'
Замена
А. Какулис
️️️️
Ф. Папулис
74'
Замена
Г. Эфрем
️️️️
М. Ционис
ГОЛ! 1:0!
М. Зайц
48'
Желтая карточка
П. Стоянович
45'
+3
40'
Желтая карточка
К. Артиматас
Желтая карточка
Я. Куртич
31'
Замена
З. Ловрич
️️️️
Б. Вербич
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словения
1
Ян Облак
ВР
2
Жан Карничник
ЦЗ
11
Жан Целар
ЦЗ
6
Яка Бийол
ЦЗ
20
Петар Стоянович
ПЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
24
Миха Зайц
ЦП
14
Ясмин Куртич
ЦП
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
9
Андраж Шпорар
ЦФ
7
Йосип Иличич
ЦФ
Кипр
22
Неофитос Михаил
ВР
3
Мариос Антониадес
ЦЗ
4
Стелиос Андреу
ЦЗ
11
Андреас Авраам
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
18
Костакис Артиматас
ЦП
19
Константинос Лайфис
ЦП
15
Фотис Папулис
ЦФ
3
Пиерос Сотириу
ЦФ
21
Маринос Ционис
ЦФ
2
Мариус Деметриу
ЦФ
Главный тренер
Николаос Костеноглу
Словения
16
Игор Векич
ВР
12
Вид Белец
ВР
3
Свен Карич
ЦЗ
3
Юре Балковец
ЦЗ
0
Лео Штулац
ОП
22
Блаж Врховец
ЦП
5
Нино Коутер
ЦП
8
Занди Ловрич
ЦП
10
Давид Тижанич
АП
5
Жан Рогель
ПП
Кипр
13
Деметрис Деметриу
ВР
2
Андреас Каро
ЦЗ
5
Костас Сотериу
ЦЗ
2
Парис Псалтис
ПЗ
12
Рафаил Мамас
ОП
16
Матия Шполярич
ОП
7
Георгиос Эфрем
ЦП
11
Андроникос Какулис
ЦФ
9
Мариос Илия
ЦФ
4-3-1-2
1
Облак
2
Карничник
11
Целар
6
Бийол
20
Стоянович
24
Зайц
14
Куртич
22
Гнезда Черин
7
Вербич
7
Иличич
9
Шпорар
2-4-4
22
Михаил
3
Антониадес
4
Андреу
20
Кастанос
18
Артиматас
19
Лайфис
11
Авраам
2
Деметриу
21
Ционис
3
Сотириу
15
Папулис
24
Зайц
0
Штулац
0
Штулац
24
Зайц
11
Целар
22
Врховец
22
Врховец
11
Целар
7
Вербич
8
Ловрич
8
Ловрич
7
Вербич
11
Авраам
16
Шполярич
16
Шполярич
11
Авраам
21
Ционис
7
Эфрем
7
Эфрем
21
Ционис
15
Папулис
11
Какулис
11
Какулис
15
Папулис
Остались в запасе
Словения
Кипр
16
Игор Векич
ВР
12
Вид Белец
ВР
3
Свен Карич
ЦЗ
3
Юре Балковец
ЦЗ
5
Нино Коутер
ЦП
10
Давид Тижанич
АП
5
Жан Рогель
ПП
13
Деметрис Деметриу
ВР
2
Андреас Каро
ЦЗ
5
Костас Сотериу
ЦЗ
2
Парис Псалтис
ПЗ
12
Рафаил Мамас
ОП
9
Мариос Илия
ЦФ
Главный тренер
Николаос Костеноглу
Остались в запасе
16
Игор Векич
ВР
12
Вид Белец
ВР
3
Свен Карич
ЦЗ
3
Юре Балковец
ЦЗ
5
Нино Коутер
ЦП
10
Давид Тижанич
АП
5
Жан Рогель
ПП
Остались в запасе
13
Деметрис Деметриу
ВР
2
Андреас Каро
ЦЗ
5
Костас Сотериу
ЦЗ
2
Парис Псалтис
ПЗ
12
Рафаил Мамас
ОП
9
Мариос Илия
ЦФ
Главный тренер
Николаос Костеноглу
Статистика матча Словения - Кипр
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Словения
Лига наций, Финал
Словения
- : -
27.03.2027
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
0 : 3
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Кипр
Лига наций, Финал
Кипр
- : -
25.03.2027
Северная Македония
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Информация о матче
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
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