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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Колос - Верес
Колос - Верес: обзор матча 28 ноября 2021
Колос
28.11.2021, воскресенье, 20:30
Украина. Премьер-лига, 16 тур
1 : 0
Завершен
Верес
64'
О. Ильин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Колос - Верес
89'
Желтая карточка
В. Дахновский
Замена
В. Лысенко
️️️️
N. Sitchinava
72'
Замена
Р. Оливейра
️️️️
А. Нуриев
71'
70'
Замена
R. Hehedosh
️️️️
С. Панасенко
67'
Желтая карточка
С. Петько
ГОЛ! 1:0!
О. Ильин
64'
63'
Замена
М. Сергийчук
️️️️
М. Шестаков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колос
23
Евгений Волынец
ВР
5
Александр Черноморец
ЦЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
35
Николай Золотов
ЦЗ
90
Андрей Богданов
ЦП
97
Олег Ильин
ЦП
14
Вадим Милько
ЦП
7
Анатолий Нуриев
АП
11
Вячеслав Чурко
ЦФ
25
Матия Ром
ЦФ
0
N. Sitchinava
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Верес
47
Богдан Когут
ВР
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
3
Роман Мирошник
ЦЗ
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
32
Сергей Петько
ЦЗ
3
Ihor Soldat
ЦЗ
42
Евгений Пасич
ЦП
11
Виталий Дахновский
ЦП
29
Валерий Кучеров
ЦП
21
Сергей Панасенко
ЦП
9
Михаил Шестаков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Колос
91
Евгений Задоя
ЦП
7
Владимир Лысенко
ЦФ
23
Кирилл Фесюн
ЦФ
38
Alvaro Ngamba
ЦФ
8
Денис Костышин
ЦФ
19
D. Carioca
ЦФ
19
Ренан Оливейра
ЦФ
Верес
13
Артем Кичак
ВР
14
Dmytro Makhniev
ЦЗ
7
Михаил Гечев
ЛВ
77
Mykyta Polyulyakh
ЦП
7
Сергей Шестаков
ЦП
10
Timofeenko
ЦП
7
Михаил Сергийчук
ЦФ
88
Robert Hehedosh
ЦФ
3-3-1-3
23
Волынец
5
Черноморец
22
Павловец
35
Золотов
90
Богданов
97
Ильин
14
Милько
7
Нуриев
0
25
Ром
11
Чурко
3-2-4-1
47
Когут
23
Немчанинов
32
Петько
3
33
Гончаренко
3
Мирошник
11
Дахновский
29
Кучеров
21
Панасенко
42
Пасич
9
Шестаков
0
7
Лысенко
7
Лысенко
0
7
Нуриев
19
Оливейра
19
Оливейра
7
Нуриев
9
Шестаков
7
Сергийчук
7
Сергийчук
9
Шестаков
21
Панасенко
88
88
21
Панасенко
Остались в запасе
Колос
Верес
91
Евгений Задоя
ЦП
23
Кирилл Фесюн
ЦФ
38
Alvaro Ngamba
ЦФ
8
Денис Костышин
ЦФ
19
D. Carioca
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
7
Михаил Гечев
ЛВ
13
Артем Кичак
ВР
14
Dmytro Makhniev
ЦЗ
77
Mykyta Polyulyakh
ЦП
7
Сергей Шестаков
ЦП
10
Timofeenko
ЦП
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Остались в запасе
91
Евгений Задоя
ЦП
23
Кирилл Фесюн
ЦФ
38
Alvaro Ngamba
ЦФ
8
Денис Костышин
ЦФ
19
D. Carioca
ЦФ
Остались в запасе
7
Михаил Гечев
ЛВ
13
Артем Кичак
ВР
14
Dmytro Makhniev
ЦЗ
77
Mykyta Polyulyakh
ЦП
7
Сергей Шестаков
ЦП
10
Timofeenko
ЦП
Главный тренер
Руслан Костышин
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Статистика матча Колос - Верес
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
- : -
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Буковина
1 : 1
08.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер
2 : 1
17.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Колос
1 : 1
10.10.2026
Эпицентр
Верес
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
- : -
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Верес
1 : 3
22.11.2026
Буковина
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Оболонь
2 : 0
16.10.2026
Верес
Информация о матче
Стадион:
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