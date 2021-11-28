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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Люцерн - Базель
Люцерн - Базель: обзор матча 28 ноября 2021
Люцерн
28.11.2021, воскресенье, 18:30
Швейцария. Суперлига, 15 тур
1 : 3
Завершен
Базель
90+1'
Н. Чумич
3'
А. Кабрал
49'
Р. Петретта
58'
М. Паласиос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Люцерн - Базель
ГОЛ! 1:3!
Н. Чумич
Пас отдал
Д. Домгени
90'
+1
86'
Замена
Ж. Фернандеш
️️️️
М. Паласиос
Замена
Y. Alounga
️️️️
В. Тасар
81'
Замена
N. Rupp
️️️️
Ф. Угринич
81'
Желтая карточка
П. Шурпф
78'
77'
Замена
В. Бюргер
️️️️
Т. Джака
Замена
Н. Чумич
️️️️
Д. Соргич
66'
Замена
Ц. Вильям Нденг
️️️️
Й. Верманн
62'
59'
Замена
П. Касами
️️️️
Ж. Квинтийя
59'
Замена
Д. Ндой
️️️️
Э. Жегрова
58'
ГОЛ! 0:3!
М. Паласиос
54'
Желтая карточка
С. Лопес
49'
ГОЛ! 0:2!
Р. Петретта
Пас отдал
Э. Жегрова
Желтая карточка
Д. Домгени
47'
46'
Замена
Л. Миллар
️️️️
Д. Малес
36'
Желтая карточка
А. Пельмар
34'
Желтая карточка
Ж. Квинтийя
3'
ГОЛ! 0:1!
А. Кабрал
Пас отдал
Э. Жегрова
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люцерн
27
Мариус Мюллер
ВР
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
15
Марко Бюрх
ЦЗ
66
Давид Домгени
ЦЗ
11
Паскаль Шурпф
ЦП
17
Мартин Фридек
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
39
Деян Соргич
ЦФ
23
Филип Угринич
ЦФ
27
Варол Тасар
ЦФ
59
Йорди Верманн
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Базель
13
Хайнц Линднер
ВР
18
Рауль Петретта
ЛЗ
18
Серхио Лопес
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
20
Фабиан Фрай
ЦП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
20
Матиас Паласиос
АП
11
Эдон Жегрова
ПВ
19
Дариан Малес
ЦФ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Люцерн
28
Holger Badstuber
ЦЗ
17
Simon Grether
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ПЗ
20
Noah Rupp
ЦП
10
Лорик Эмини
ЦП
90
Vaso Vasic
ЦФ
22
Yvan Alounga
ЦФ
27
Никола Чумич
ЦФ
7
Ций Вильям Нденг
ЦФ
Базель
28
Феликс Гебхардт
ВР
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
17
Лайам Миллар
ЛВ
18
Вутер Бюргер
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
3-3-4
27
Мюллер
29
Фаркаш
15
Бюрх
66
Домгени
11
Шурпф
17
Фридек
4
Гентнер
39
Соргич
59
Верманн
27
Тасар
23
Угринич
3-3-2-2
13
Линднер
18
Лопес
3
Пельмар
18
Петретта
20
Фрай
88
Квинтийя
34
Джака
11
Жегрова
20
Паласиос
19
Кабрал
19
Малес
23
Угринич
20
20
23
Угринич
27
Тасар
22
22
27
Тасар
39
Соргич
27
Чумич
27
Чумич
39
Соргич
59
Верманн
7
Нденг
7
Нденг
59
Верманн
34
Джака
18
Бюргер
18
Бюргер
34
Джака
88
Квинтийя
23
Касами
23
Касами
88
Квинтийя
19
Малес
17
Миллар
17
Миллар
19
Малес
11
Жегрова
14
Ндой
14
Ндой
11
Жегрова
20
Паласиос
11
Фернандеш
11
Фернандеш
20
Паласиос
Остались в запасе
Люцерн
Базель
28
Holger Badstuber
ЦЗ
17
Simon Grether
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ПЗ
10
Лорик Эмини
ЦП
90
Vaso Vasic
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
28
Феликс Гебхардт
ВР
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
14
Валентин Штокер
ЦП
Главный тренер
Марсель Коллер
Остались в запасе
28
Holger Badstuber
ЦЗ
17
Simon Grether
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ПЗ
10
Лорик Эмини
ЦП
90
Vaso Vasic
ЦФ
Остались в запасе
28
Феликс Гебхардт
ВР
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
14
Валентин Штокер
ЦП
Главный тренер
Маркус Баббель
Главный тренер
Марсель Коллер
Статистика матча Люцерн - Базель
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Информация о матче
Стадион:
Свисспауэр Арена
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