Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Страсбур
Монако - Страсбур: обзор матча 28 ноября 2021
Монако
28.11.2021, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 15 тур
1 : 1
Завершен
Страсбур
45+1'
В. Бен-Йеддер (П)
47'
Л. Ажорк (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Страсбур
87'
Замена
Д. Ленар
️️️️
И. Сиссоко
72'
Замена
К. Гамейро
️️️️
Л. Ажорк
Замена
Э. Матацо
️️️️
Ю. Фофана
70'
Замена
Ж. Мартинш
️️️️
В. Бен-Йеддер
70'
Желтая карточка
К. Фолланд
68'
Замена
М. Боадю
️️️️
С. Диоп
60'
Замена
И. Якобс
️️️️
К. Энрике
60'
Замена
О. Чуамени
️️️️
Ж. Лукас
53'
Желтая карточка
Ю. Фофана
47'
47'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Л. Ажорк
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. Бен-Йеддер
45'
+1
16'
Желтая карточка
И. Сиссоко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Александр Нюбель
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
6
Жеан Лукас
ЦП
24
Юссуф Фофана
ЦП
10
Александр Головин
АП
10
Софьян Диоп
АП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
5
Лука Перрен
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
13
Хабиб Диалло
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Монако
99
Радослав Майецки
ВР
5
Крислен Матсима
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
8
Элиот Матацо
ЦП
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
10
Желсон Мартинш
ПВ
10
Майрон Боадю
ЦФ
Страсбур
1
Эиджи Кавашима
ВР
4
Кароль Фила
ПЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
14
Димитри Ленар
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
70
Нордин Кандиль
АП
80
Мойзе Сахи Дьон
ЦФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
4-2-2-2
1
Нюбель
12
Энрике
3
Марипан
21
Дисаси
2
Агилар
6
Лукас
24
Фофана
10
Диоп
10
Головин
31
Фолланд
10
Бен-Йеддер
3-3-1-1-2
26
Селс
5
Перрен
5
Ньямси
4
Джику
24
Жилберт
28
Сиссоко
19
Каси
27
Беллегард
28
Томассон
13
Диалло
19
Ажорк
6
Лукас
14
Чуамени
14
Чуамени
6
Лукас
24
Фофана
8
Матацо
8
Матацо
24
Фофана
12
Энрике
4
Якобс
4
Якобс
12
Энрике
10
Бен-Йеддер
10
Мартинш
10
Мартинш
10
Бен-Йеддер
10
Диоп
10
Боадю
10
Боадю
10
Диоп
28
Сиссоко
14
Ленар
14
Ленар
28
Сиссоко
19
Ажорк
9
Гамейро
9
Гамейро
19
Ажорк
Остались в запасе
Монако
Страсбур
99
Радослав Майецки
ВР
5
Крислен Матсима
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
Главный тренер
Нико Ковач
1
Эиджи Кавашима
ВР
4
Кароль Фила
ПЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
14
Санин Прсич
ЦП
70
Нордин Кандиль
АП
80
Мойзе Сахи Дьон
ЦФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Остались в запасе
99
Радослав Майецки
ВР
5
Крислен Матсима
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
Остались в запасе
1
Эиджи Кавашима
ВР
4
Кароль Фила
ПЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
14
Санин Прсич
ЦП
70
Нордин Кандиль
АП
80
Мойзе Сахи Дьон
ЦФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Тьерри Лоре
Статистика матча Монако - Страсбур
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
Стадион:
Луи II
Новости команд
Все
Монако
Страсбур
«Монако» – «Осер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Тренер «Монако» прокомментировал травму Головина
20 ноября
1
Трансфер Кисляка в «Монако» может зависеть от продажи Головина
20 ноября
Лига 1: шансы «Страсбура» и «Бреста» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Лига 1: шансы «Монако» и «Осера» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Монако» – «Осер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Тренер «Монако» прокомментировал травму Головина
20 ноября
1
Трансфер Кисляка в «Монако» может зависеть от продажи Головина
20 ноября
Лига 1: шансы «Монако» и «Осера» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Стало известно, когда восстановится Головин, пропустивший матчи сборной России
20 ноября
1
Лига 1: шансы «Страсбура» и «Бреста» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Тулуза» – «Страсбур»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Тулузы» и «Страсбура» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Страсбур» – «Осер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Страсбура» и «Осера» на победу в матче 9 тура
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+