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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Неман - Торпедо-БелАЗ
Неман - Торпедо-БелАЗ: обзор матча 28 ноября 2021
Неман
28.11.2021, воскресенье, 13:00
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
3 : 1
Завершен
Торпедо-БелАЗ
26'
Р. Грибовский (П)
36'
А. Шукуров
57'
Р. Грибовский
60'
К. Премудров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Неман - Торпедо-БелАЗ
86'
Замена
А. Макаров
️️️️
Ю. Павлюковец
Замена
И. Бакланов
️️️️
М. Яблонский
86'
Желтая карточка
А. Якимов
84'
84'
Желтая карточка
Ш. Самиев
Замена
В. Варакса
️️️️
Ш. Жимо
83'
Замена
A. Saroka
️️️️
Е. Зубович
70'
Желтая карточка
Г. Кантария
67'
63'
Замена
E. Astakhov
️️️️
К. Кириленко
63'
Замена
Ш. Самиев
️️️️
Д. Антилевский
60'
ГОЛ! 3:1!
К. Премудров
Пас отдал
Д. Антилевский
ГОЛ! 3:0!
Р. Грибовский
Пас отдал
Е. Зубович
57'
ГОЛ! 2:0!
А. Шукуров
Пас отдал
Ш. Жимо
36'
Желтая карточка
Р. Грибовский
28'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Грибовский
26'
21'
Желтая карточка
С. Одеойибо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Неман
20
Никита Халимончик
ЦЗ
8
Гиорги Кантария
ЦЗ
14
Шериф Жимо
ЦЗ
46
Алексей Легчилин
ЦП
49
Александр Джигеро
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
78
Максим Яблонский
ЦП
17
Егор Зубович
ЦФ
91
Дмитрий Дударь
ЦФ
10
Алимардон Шукуров
ЦФ
9
Роман Грибовский
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Торпедо-БелАЗ
3
Самуэль Одеойибо
ЦЗ
5
Игорь Бурко
ЦЗ
2
Алексей Носко
ОП
19
Виталий Устинов
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
6
Кирилл Премудров
ЦП
11
Алексей Антилевский
ЦП
20
Липе Велозо
ЦП
88
Кирилл Кириленко
ЦФ
16
Евгений Абрамович
ЦФ
90
Дмитрий Антилевский
ЦФ
Главный тренер
Денис Каролик
Неман
21
Alfred Mazurich
ЦП
26
Владислав Варакса
ЦП
17
Альберт Копытич
ЦФ
1
Артур Малиевский
ЦФ
22
Иван Бакланов
ЦФ
17
Антон Сучков
ЦФ
18
Максим Кравцов
ЦФ
11
Anton Saroka
ЦФ
Торпедо-БелАЗ
24
Арсений Забродский
ВР
9
Dmitry Korolenok
ЦЗ
0
M. Afanasjev
ЦП
21
Анатолий Макаров
ЦП
99
Шахром Самиев
ЦФ
27
Ernest Astakhov
ЦФ
12
Денис Гружевский
ЦФ
0
F. Oya
ЦФ
3-4-4
20
Халимончик
8
Кантария
14
Жимо
46
Легчилин
24
Якимов
78
Яблонский
49
Джигеро
17
Зубович
9
Грибовский
10
Шукуров
91
Дударь
2-1-5-3
3
Одеойибо
5
Бурко
2
Носко
19
Устинов
6
Премудров
11
Антилевский
20
Велозо
32
Павлюковец
90
Антилевский
16
Абрамович
88
Кириленко
14
Жимо
26
Варакса
26
Варакса
14
Жимо
78
Яблонский
22
Бакланов
22
Бакланов
78
Яблонский
17
Зубович
11
11
17
Зубович
32
Павлюковец
21
Макаров
21
Макаров
32
Павлюковец
90
Антилевский
99
Самиев
99
Самиев
90
Антилевский
88
Кириленко
27
27
88
Кириленко
Остались в запасе
Неман
Торпедо-БелАЗ
21
Alfred Mazurich
ЦП
17
Альберт Копытич
ЦФ
1
Артур Малиевский
ЦФ
17
Антон Сучков
ЦФ
18
Максим Кравцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
24
Арсений Забродский
ВР
9
Dmitry Korolenok
ЦЗ
0
M. Afanasjev
ЦП
12
Денис Гружевский
ЦФ
0
F. Oya
ЦФ
Главный тренер
Денис Каролик
Остались в запасе
21
Alfred Mazurich
ЦП
17
Альберт Копытич
ЦФ
1
Артур Малиевский
ЦФ
17
Антон Сучков
ЦФ
18
Максим Кравцов
ЦФ
Остались в запасе
24
Арсений Забродский
ВР
9
Dmitry Korolenok
ЦЗ
0
M. Afanasjev
ЦП
12
Денис Гружевский
ЦФ
0
F. Oya
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Главный тренер
Денис Каролик
Статистика матча Неман - Торпедо-БелАЗ
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Неман
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
МЛ Витебск
1 : 0
18.10.2026
Неман
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
- : -
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
Информация о матче
Стадион:
ЦСК "Неман"
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