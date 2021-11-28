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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ОФИ - Ионикос
ОФИ - Ионикос: обзор матча 28 ноября 2021
ОФИ
28.11.2021, воскресенье, 16:00
Греция. Суперлига, 11 тур
2 : 1
Завершен
Ионикос
43'
Л. Фелипе Гальегос
90'
Л. Лабру
48'
А. Аосман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ОФИ - Ионикос
90'
+3
Замена
Д. Кабрал
️️️️
Г. Мигас
90'
+2
Замена
E. Matsoukas
️️️️
С. Санчес
Замена
A. Nabi
️️️️
Л. Лабру
90'
+1
ГОЛ! 2:1!
Л. Лабру
90'
81'
Замена
N. Vafeas
️️️️
А. Аосман
Замена
B. Kamau
️️️️
Н. Маринакис
76'
Замена
К. Цилианидис
️️️️
Д. Тораль
76'
Желтая карточка
М. Мельядо
65'
Замена
Т. Пасалидис
️️️️
Д. Де Гузман
59'
Замена
A. Giannou
️️️️
М. ван Дуйнен
58'
Желтая карточка
М. ван Дуйнен
56'
54'
Желтая карточка
Г. Мигас
48'
ГОЛ! 1:1!
А. Аосман
ГОЛ! 1:0!
Л. Фелипе Гальегос
43'
17'
Желтая карточка
С. Санчес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ОФИ
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
21
Джон Тораль
ЦП
8
Луис Фелипе Гальегос
ЦП
29
Мигель Мельядо
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
38
Константинос Балояннис
ЦП
2
Праксителис Вурос
ЦФ
29
Майк ван Дуйнен
ЦФ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
1
Девис Эпасси
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Ионикос
22
Георгиос Мигас
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
15
Георгиос Валерианос
ЦЗ
8
Далсью
ЦП
29
Рейналдо Ленис
ЦП
15
Аиас Аосман
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
31
Сальвадор Санчес
ЦФ
2
Giannis Maniatis
ЦФ
1
Лефтерис Хутесиотис
ЦФ
27
Georgios Manalis
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
ОФИ
24
Бой Ватерман
ВР
34
Nikos Korovesis
ЦЗ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
26
Пахалис Стайкос
ЦП
19
Космас Цилианидис
ЦФ
10
Adil Nabi
ЦФ
0
Apostolos Giannou
ЦФ
9
Люк Кастаньос
ЦФ
77
Bruce Kamau
ЦФ
Ионикос
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
6
Giannis Gotsoulias
ЦП
15
A. Anagnostopoulos
ЦФ
32
Димитриос Константинидис
ЦФ
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦФ
26
Джерсон Кабрал
ЦФ
20
Eleftherios Matsoukas
ЦФ
2-5-4
4
Маринакис
15
Диамантис
8
Гальегос
29
Мельядо
18
Де Гузман
38
Балояннис
21
Тораль
2
Вурос
1
Эпасси
7
Лабру
29
ван Дуйнен
3-4-4
22
Мигас
19
Чигринский
15
Валерианос
29
Ленис
15
Аосман
15
Ромао
8
Далсью
27
1
Хутесиотис
2
31
Санчес
18
Де Гузман
58
Пасалидис
58
Пасалидис
18
Де Гузман
21
Тораль
19
Цилианидис
19
Цилианидис
21
Тораль
7
Лабру
10
10
7
Лабру
29
ван Дуйнен
0
0
29
ван Дуйнен
4
Маринакис
77
77
4
Маринакис
15
Аосман
2
2
15
Аосман
22
Мигас
26
Кабрал
26
Кабрал
22
Мигас
31
Санчес
20
20
31
Санчес
Остались в запасе
ОФИ
Ионикос
24
Бой Ватерман
ВР
34
Nikos Korovesis
ЦЗ
26
Пахалис Стайкос
ЦП
9
Люк Кастаньос
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
6
Giannis Gotsoulias
ЦП
15
A. Anagnostopoulos
ЦФ
32
Димитриос Константинидис
ЦФ
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
Остались в запасе
24
Бой Ватерман
ВР
34
Nikos Korovesis
ЦЗ
26
Пахалис Стайкос
ЦП
9
Люк Кастаньос
ЦФ
Остались в запасе
6
Giannis Gotsoulias
ЦП
15
A. Anagnostopoulos
ЦФ
32
Димитриос Константинидис
ЦФ
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Главный тренер
Димитриос Спанос
Статистика матча ОФИ - Ионикос
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
ОФИ
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Ионикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Ионикос
2 : 2
13.05.2023
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 6 тур
ОФИ
2 : 2
06.05.2023
Ионикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
0 : 1
29.04.2023
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
Левадиакос
2 : 2
22.04.2023
Ионикос
Греция. Суперлига, 3 тур
Панетоликос
0 : 1
08.04.2023
Ионикос
Информация о матче
Стадион:
Теодорос Вардиноянис
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