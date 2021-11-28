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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Цюрих - Янг Бойз
Цюрих - Янг Бойз: обзор матча 28 ноября 2021
Цюрих
28.11.2021, воскресенье, 16:15
Швейцария. Суперлига, 15 тур
1 : 0
Завершен
Янг Бойз
83'
В. Гнонто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Цюрих - Янг Бойз
87'
Желтая карточка
М. Нгамале
Желтая карточка
В. Гнонто
87'
86'
Замена
Ф. Лустенбергер
️️️️
Н. Бюрги
84'
Замена
В. Канга
️️️️
К. Мартинс
ГОЛ! 1:0!
В. Гнонто
Пас отдал
Н. Бораниясевич
83'
Замена
Т. Айегун
️️️️
А. Сесай
82'
80'
Желтая карточка
М. Эбишер
Желтая карточка
A. Ćorić
73'
Замена
М. Хорншух
️️️️
Б. Джемаили
65'
Замена
В. Гнонто
️️️️
Б. Крамер
65'
62'
Замена
К. Масейрас
️️️️
У. Гарсия
62'
Замена
Ф. Ридер
️️️️
В. Сьерро
Желтая карточка
А. Сесай
56'
48'
Желтая карточка
У. Гарсия
Замена
A. Ćorić
️️️️
А. Маркезано
42'
Желтая карточка
А. Маркезано
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
3
Адриан Герреро
ЛВ
19
Антонио Маркезано
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
20
Усман Думбия
ЦФ
9
Ассан Сесай
ЦФ
9
Блаж Крамер
ЦФ
28
Никола Бораниясевич
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Янг Бойз
91
Гийом Февр
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
5
Николас Бюрги
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
35
Кристофер Мартинс
ОП
30
Сандро Лаупер
ЦП
4
Венсан Сьерро
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
12
Мешак Элиа
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Цюрих
16
Марк Хорншух
ЦЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
15
Тосин Айегун
ЦП
3
Акакий Гогиа
ПВ
1
Живко Костадинович
ЦФ
8
Стефан Сейлер
ЦФ
88
Ante Ćorić
ЦФ
27
Фабиан Рохнер
ЦФ
2
Линдрит Камбери
ЦФ
Янг Бойз
61
Леандро Збинден
ВР
45
Александр Янкевиц
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
32
Фабиан Ридер
ЦП
9
Вилфрид Канга
ЦФ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
3-2-1-4
25
Брехнер
4
Омераджич
31
Криезиу
5
Алити
19
Маркезано
21
Джемаили
3
Герреро
20
Думбия
28
Бораниясевич
9
Крамер
9
Сесай
3-1-3-1-2
91
Февр
30
Хефти
5
Бюрги
25
Гарсия
35
Мартинс
30
Лаупер
4
Сьерро
20
Эбишер
13
Нгамале
9
Джордан
12
Элиа
9
Крамер
29
Гнонто
29
Гнонто
9
Крамер
21
Джемаили
16
Хорншух
16
Хорншух
21
Джемаили
9
Сесай
15
Айегун
15
Айегун
9
Сесай
19
Маркезано
88
88
19
Маркезано
35
Мартинс
9
Канга
9
Канга
35
Мартинс
5
Бюрги
28
Лустенбергер
28
Лустенбергер
5
Бюрги
25
Гарсия
23
Масейрас
23
Масейрас
25
Гарсия
4
Сьерро
32
Ридер
32
Ридер
4
Сьерро
Остались в запасе
Цюрих
Янг Бойз
3
Акакий Гогиа
ПВ
1
Живко Костадинович
ЦФ
8
Стефан Сейлер
ЦФ
27
Фабиан Рохнер
ЦФ
2
Линдрит Камбери
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
61
Леандро Збинден
ВР
45
Александр Янкевиц
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Остались в запасе
3
Акакий Гогиа
ПВ
1
Живко Костадинович
ЦФ
8
Стефан Сейлер
ЦФ
27
Фабиан Рохнер
ЦФ
2
Линдрит Камбери
ЦФ
Остались в запасе
61
Леандро Збинден
ВР
45
Александр Янкевиц
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча Цюрих - Янг Бойз
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
Летцигрунд
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