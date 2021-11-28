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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Кадис - Атлетико
Кадис - Атлетико: обзор матча 28 ноября 2021
Кадис
28.11.2021, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 15 тур
1 : 4
Завершен
Атлетико
86'
Э. Лосано
56'
Т. Лемар
70'
А. Гризманн
76'
А. Корреа
86'
М. Кунья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кадис - Атлетико
86'
ГОЛ! 1:4!
М. Кунья
Пас отдал
А. Гризманн
ГОЛ! 1:3!
Э. Лосано
86'
Замена
Фали
️️️️
Й. Йонссон
83'
Замена
А. Бастида
️️️️
Алекс
83'
Желтая карточка
Й. Йонссон
82'
Замена
И. Чапела
️️️️
С. Санчес
78'
Замена
С. Арсамендия
️️️️
Р. Собрино
78'
76'
ГОЛ! 0:3!
А. Корреа
Пас отдал
М. Кунья
73'
Замена
А. Корреа
️️️️
Т. Лемар
73'
Замена
М. Кунья
️️️️
Л. Суарес
70'
ГОЛ! 0:2!
А. Гризманн
Пас отдал
М. Льоренте
Замена
А. Негредо
️️️️
А. Переа
68'
56'
ГОЛ! 0:1!
Т. Лемар
Пас отдал
Я. Карраско
34'
Замена
А. Фелипе
️️️️
Х. Хименес
Желтая карточка
Алекс
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кадис
23
Херемьяс Ледесма
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
16
Кала
ЦЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
20
Исаак Карселен
ПЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
16
Йенс Йонссон
ОП
8
Алекс
АП
25
Сальви Санчес
ПВ
19
Рубен Собрино
ЦФ
11
Энтони Лосано
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
6
Коке
ЦП
14
Маркос Льоренте
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
18
Тома Лемар
АП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Кадис
1
Давид Жиль
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
18
Маркос Мауро
ЦЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
3
Фали
ЦЗ
28
Альваро Бастида
ЦП
18
Милутин Осмайич
АП
14
Иван Альехо
ПВ
24
Иван Чапела
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Атлетико
23
Бенжамин Леком
ВР
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
16
Эктор Эррера
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
10
Матеус Кунья
ЦФ
4-1-3-2
23
Ледесма
18
Эспино
16
Кала
33
Ароян
20
Карселен
16
Йонссон
80
Переа
8
Алекс
25
Санчес
11
Лосано
19
Собрино
3-3-2-2
13
Облак
15
Савич
20
Хименес
22
Эрмосо
6
Коке
14
Льоренте
7
Де Пауль
18
Лемар
10
Карраско
9
Суарес
7
Гризманн
19
Собрино
15
Арсамендия
15
Арсамендия
19
Собрино
16
Йонссон
3
Фали
3
Фали
16
Йонссон
8
Алекс
28
Бастида
28
Бастида
8
Алекс
25
Санчес
24
Чапела
24
Чапела
25
Санчес
80
Переа
21
Негредо
21
Негредо
80
Переа
20
Хименес
18
Фелипе
18
Фелипе
20
Хименес
18
Лемар
10
Корреа
10
Корреа
18
Лемар
9
Суарес
10
Кунья
10
Кунья
9
Суарес
Остались в запасе
Кадис
Атлетико
1
Давид Жиль
ВР
18
Маркос Мауро
ЦЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
18
Милутин Осмайич
АП
14
Иван Альехо
ПВ
20
Альваро Хименес
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
23
Бенжамин Леком
ВР
24
Шиме Врсалько
ПЗ
16
Эктор Эррера
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
1
Давид Жиль
ВР
18
Маркос Мауро
ЦЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
18
Милутин Осмайич
АП
14
Иван Альехо
ПВ
20
Альваро Хименес
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
Остались в запасе
23
Бенжамин Леком
ВР
24
Шиме Врсалько
ПЗ
16
Эктор Эррера
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
Главный тренер
Альваро Сервера
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Кадис - Атлетико
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Стадион:
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