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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Ольборг - Копенгаген
Ольборг - Копенгаген: обзор матча 28 ноября 2021
Ольборг
28.11.2021, воскресенье, 20:00
Дания. Суперлига, 17 тур
1 : 3
Завершен
Копенгаген
16'
Л. Прип
15'
Л. Лерагер
41'
В. Бевинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ольборг - Копенгаген
86'
Желтая карточка
К. Грабара
Желтая карточка
К. Паллесен
86'
Замена
А. Эмента
️️️️
К. Куск
81'
72'
Замена
Х. Арнар Харальдссон
️️️️
П. Бьель
Замена
Т. Прица
️️️️
М. Макарич
71'
Замена
M. Hannesbo
️️️️
М. Росс
65'
Замена
R.
️️️️
Я. Нильсен
65'
62'
Желтая карточка
Д. Хочолава
Желтая карточка
М. Росс
48'
Замена
М. Кристенсен
️️️️
П. Феррейра
46'
Желтая карточка
П. Феррейра
45'
+1
41'
ГОЛ! 1:2!
В. Бевинг
Пас отдал
П. Анкерсен
30'
Желтая карточка
Л. Лерагер
18'
Желтая карточка
П. Бьель
ГОЛ! 1:1!
Л. Прип
16'
15'
ГОЛ! 0:1!
Л. Лерагер
Пас отдал
П. Анкерсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ольборг
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
2
Матиас Росс
ЦЗ
5
Расмус Теланнер
ЦЗ
3
Якоб Нильсен
ЦЗ
2
Кристоффер Паллесен
ЦЗ
6
Мальте Хойхольт
ЦП
18
Лука Прип
ЦП
7
Каспер Куск
ЦФ
35
Якоб Ринне
ЦФ
6
Педру Феррейра
ЦФ
9
Милан Макарич
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Копенгаген
25
Камил Грабара
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
11
Вильям Бевинг
ЛВ
6
Йенс Стаге
ЦП
21
Лукас Лерагер
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
19
Йонас Винд
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Ольборг
26
Магнус Кристенсен
ЦП
7
Александар Трайковски
ЦФ
13
Андреас Хансен
ЦФ
35
Marcus Hannesbo
ЦФ
18
Аносике Эмента
ЦФ
10
Rufo
ЦФ
22
Тим Прица
ЦФ
Копенгаген
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
12
Элиас Йелерт
ПЗ
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
3-2-2-4
5
Теланнер
3
Нильсен
2
Паллесен
2
Росс
45
Хагельскьер
6
Хойхольт
18
Прип
7
Куск
9
Макарич
6
Феррейра
35
Ринне
4-2-2-1
25
Грабара
5
Хочолава
20
Бойлесен
2
Анкерсен
34
Кристиансен
6
Стаге
21
Лерагер
16
Бьель
11
Бевинг
19
Винд
6
Феррейра
26
Кристенсен
26
Кристенсен
6
Феррейра
2
Росс
35
35
2
Росс
7
Куск
18
Эмента
18
Эмента
7
Куск
3
Нильсен
10
10
3
Нильсен
9
Макарич
22
Прица
22
Прица
9
Макарич
16
Бьель
10
Харальдссон
10
Харальдссон
16
Бьель
Остались в запасе
Ольборг
Копенгаген
7
Александар Трайковски
ЦФ
13
Андреас Хансен
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
12
Элиас Йелерт
ПЗ
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Остались в запасе
7
Александар Трайковски
ЦФ
13
Андреас Хансен
ЦФ
Остались в запасе
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
12
Элиас Йелерт
ПЗ
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча Ольборг - Копенгаген
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Информация о матче
Стадион:
Энерги Норд Арена
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