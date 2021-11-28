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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Виборг - Сендерийск
Виборг - Сендерийск: обзор матча 28 ноября 2021
Виборг
28.11.2021, воскресенье, 16:00
Дания. Суперлига, 17 тур
1 : 1
Завершен
Сендерийск
38'
M. Dal Hende
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Виборг - Сендерийск
Замена
F. Christensen
️️️️
Ю. Бакиз
88'
78'
Желтая карточка
M. Albaek
73'
Замена
D. Prosser
️️️️
K. Ingi Kristinsson
60'
Замена
Э. Корнвиг
️️️️
R. Hassan
Замена
С. Бергер
️️️️
M. Aaquist
60'
Замена
А. Джатта
️️️️
Ж. Грот
60'
Желтая карточка
М. Лауритсен
45'
+4
45'
+2
Желтая карточка
J. Simonsen
38'
ГОЛ! 0:1!
M. Dal Hende
Красная карточка
Л. Крамер
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виборг
31
Миккел Андерсен
ВР
8
Клинт Леманс
ЦП
17
Себастьян Греннинг
ЦФ
6
Ларс Крамер
ЦФ
3
Мадс Лауритсен
ЦФ
55
Франс Путрос
ЦФ
3
Кристиан Серенсен
ЦФ
15
Mads Aaquist
ЦФ
10
Юнес Бакиз
ЦФ
31
Жей-Рой Грот
ЦФ
Главный тренер
Аурелиус Скарбалиус
Сендерийск
5
Marc Dal Hende
ЦЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
5
Søren Reese
ЦЗ
17
Mads Albaek
ЦП
6
R. Vinderslev
ЦП
20
Лоуренс Томас
ЦФ
21
Jeppe Simonsen
ЦФ
18
Duplexe Tchamba
ЦФ
77
Rilwan Hassan
ЦФ
23
Kristofer Ingi Kristinsson
ЦФ
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Виборг
55
Kellian van der Kaap
ЦЗ
3
Frederik Christensen
ЦП
20
Алассана Джатта
ЦФ
1
Лукас Лунд
ЦФ
25
Lorenzo Gordinho
ЦФ
14
Софус Бергер
ЦФ
19
Ибраим Саид
ЦФ
Сендерийск
23
Robin Schouten
ЦЗ
12
Maxime Soulas
ЦЗ
29
Victor Ekani
ЦП
1
Nikolai Flø
ЦФ
10
Исак Йенсен
ЦФ
8
Эмиль Корнвиг
ЦФ
0
D. Prosser
ЦФ
1-5
31
Андерсен
8
Леманс
3
Серенсен
31
Грот
10
Бакиз
15
55
Путрос
3-2-5
5
3
Гартенманн
5
17
6
21
29
Мумбанья
23
77
18
10
Бакиз
3
3
10
Бакиз
31
Грот
20
Джатта
20
Джатта
31
Грот
Бек
25
25
Бек
15
14
Бергер
14
Бергер
15
77
8
Корнвиг
8
Корнвиг
77
23
0
0
23
Остались в запасе
Виборг
Сендерийск
55
Kellian van der Kaap
ЦЗ
1
Лукас Лунд
ЦФ
19
Ибраим Саид
ЦФ
Главный тренер
Аурелиус Скарбалиус
23
Robin Schouten
ЦЗ
12
Maxime Soulas
ЦЗ
29
Victor Ekani
ЦП
1
Nikolai Flø
ЦФ
10
Исак Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Остались в запасе
55
Kellian van der Kaap
ЦЗ
1
Лукас Лунд
ЦФ
19
Ибраим Саид
ЦФ
Остались в запасе
23
Robin Schouten
ЦЗ
12
Maxime Soulas
ЦЗ
29
Victor Ekani
ЦП
1
Nikolai Flø
ЦФ
10
Исак Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Аурелиус Скарбалиус
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Статистика матча Виборг - Сендерийск
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Виборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
1 : 2
19.10.2026
Мидтьюлланд
Сендерийск
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Информация о матче
Стадион:
Виборг Стадион
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