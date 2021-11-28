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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Хаугесунд - Сандефьорд
Хаугесунд - Сандефьорд: обзор матча 28 ноября 2021
Хаугесунд
28.11.2021, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
1 : 2
Завершен
Сандефьорд
1'
С. Лизет
17'
В. Куртович
88'
Э. Бренден
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаугесунд - Сандефьорд
89'
Желтая карточка
Д. Вега
88'
ГОЛ! 1:2!
Э. Бренден
Замена
А. Ндур
️️️️
К. Вельде
83'
79'
Замена
Э. Бренден
️️️️
A. Ordagić
79'
Замена
Д. Вега
️️️️
К. Хансен
50'
Желтая карточка
В. Куртович
Замена
М. Самуэльсен
️️️️
Т. Наустдал
46'
17'
ГОЛ! 1:1!
В. Куртович
Пас отдал
A. Ordagić
ГОЛ! 1:0!
С. Лизет
Пас отдал
Т. Педерсен
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаугесунд
21
A. Baertelsen
ЦЗ
2
Петер Теркильдсен
ЦЗ
20
Торье Наустдал
ЦП
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
16
Бенжамин Хансен
ЦФ
23
Торе Педерсен
ЦФ
23
Никлас Сандберг
ЦФ
99
Кристоффер Вельде
ЦФ
23
Сондре Лизет
ЦФ
16
Александер Содерлунд
ЦФ
1
Эгиль Селвик
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Сандефьорд
5
Sander Moen Foss
ЦФ
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
7
Viðar Ari Jónsson
ЦФ
99
Кристоффер Хансен
ЦФ
24
Хармит Сингх
ЦФ
10
Amer Ordagić
ЦФ
19
Вильям Куртович
ЦФ
5
Брайс Вембангомо
ЦФ
3
Ян Смайлерс
ЦФ
4
Martin Kreuzriegler
ЦФ
1
Jacob Storevik
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Хаугесунд
18
Vegard Solheim
ЦП
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
40
Asbjorn Hagland Engenes
ЦФ
25
Алиун Ндур
ЦФ
27
Мадс Санде
ЦФ
2
Sulayman Bojang
ЦФ
Сандефьорд
15
Дейвер Вега
ЦП
10
Moussa Njie
ЦП
99
Jesper Granlund
ЦФ
15
Эрик Бренден
ЦФ
3
Ветле Валле Эгели
ЦФ
3
Lars Markmanrud
ЦФ
6
Сандер Рисан Мерк
ЦФ
2-1-5
21
2
Теркильдсен
20
Наустдал
99
Вельде
1
Селвик
16
Содерлунд
23
Лизет
23
Сандберг
5
19
Куртович
1
4
3
Смайлерс
5
Вембангомо
20
Наустдал
14
Самуэльсен
14
Самуэльсен
20
Наустдал
99
Вельде
25
Ндур
25
Ндур
99
Вельде
99
Хансен
15
Вега
15
Вега
99
Хансен
10
15
Бренден
15
Бренден
10
Остались в запасе
Хаугесунд
Сандефьорд
18
Vegard Solheim
ЦП
40
Asbjorn Hagland Engenes
ЦФ
27
Мадс Санде
ЦФ
2
Sulayman Bojang
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
10
Moussa Njie
ЦП
99
Jesper Granlund
ЦФ
3
Ветле Валле Эгели
ЦФ
3
Lars Markmanrud
ЦФ
6
Сандер Рисан Мерк
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Остались в запасе
18
Vegard Solheim
ЦП
40
Asbjorn Hagland Engenes
ЦФ
27
Мадс Санде
ЦФ
2
Sulayman Bojang
ЦФ
Остались в запасе
10
Moussa Njie
ЦП
99
Jesper Granlund
ЦФ
3
Ветле Валле Эгели
ЦФ
3
Lars Markmanrud
ЦФ
6
Сандер Рисан Мерк
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Главный тренер
Ларс Бохинен
Статистика матча Хаугесунд - Сандефьорд
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
Информация о матче
Стадион:
Хаугесунд Стадион
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Хаугесунд
Сандефьорд
Форвард «Русенборга» – о своем голе в девятку дальним ударом: «Член – в правую руку, телефон – в левую. Собираюсь получить удовольствие»
2024.04.02 20:56
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Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты
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1
В матче чемпионата Норвегии игрок в течение 13 минут забил в свои и чужие ворота
2021.06.12 16:58
Семин: «Я доволен тем, как игроки тренируются. Главное, что есть энтузиазм и мотивация»
2019.02.11 00:13
1
Товарищеский матч. «Локомотив» обыграл «Хаугесунд»
2019.02.10 20:40
3
Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты
2022.02.09 20:09
1
Семин: «Я доволен тем, как игроки тренируются. Главное, что есть энтузиазм и мотивация»
2019.02.11 00:13
1
Товарищеский матч. «Локомотив» обыграл «Хаугесунд»
2019.02.10 20:40
3
Форвард «Русенборга» – о своем голе в девятку дальним ударом: «Член – в правую руку, телефон – в левую. Собираюсь получить удовольствие»
2024.04.02 20:56
2
В матче чемпионата Норвегии игрок в течение 13 минут забил в свои и чужие ворота
2021.06.12 16:58
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