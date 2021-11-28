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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Хартберг - ЛАСК
Хартберг - ЛАСК: обзор матча 28 ноября 2021
Хартберг
28.11.2021, воскресенье, 16:30
Австрия. Бундеслига, 16 тур
2 : 1
Завершен
ЛАСК
72'
Д. Тадич
86'
М. Карамоко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хартберг - ЛАСК
86'
ГОЛ! 1:1!
М. Карамоко
82'
Замена
А. Грубер
️️️️
П. Михорль
76'
Замена
Я. Летар
️️️️
Ф. Флеккер
76'
Замена
А. Шмидт
️️️️
К. Накамура
ГОЛ! 1:0!
Д. Тадич
Пас отдал
Ю. Хайль
72'
Желтая карточка
М. Хорват
68'
66'
Замена
Х. Хонг
️️️️
Т. Гойгингер
Замена
M. Steinwender
️️️️
M. Schantl
66'
Замена
С. Пейнтсил
️️️️
Н. Ниман
66'
Желтая карточка
M. Gollner
57'
38'
Желтая карточка
Ф. Флеккер
Желтая карточка
Т. Роттер
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартберг
1
Рене Свете
ВР
28
Юрген Хайль
ЦЗ
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
31
Томас Роттер
ЦЗ
4
Manfred Gollner
ЦЗ
10
Донис Авдияй
ЛВ
23
Тобиас Кайнц
ЦП
22
Marcel Schantl
ЦП
24
Дарио Тадич
ЦФ
7
Ноэль Ниман
ЦФ
11
Матия Хорват
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
34
Ян Боллер
ЦЗ
28
Филипп Визингер
ЦЗ
8
Джеймс Холланд
ОП
34
Петер Михорль
ЦП
29
Флориан Флеккер
ПВ
30
Саша Хорват
ЦФ
19
Марвин Поцман
ЦФ
36
Томас Гойгингер
ЦФ
11
Кеито Накамура
ЦФ
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
15
Michael Steinwender
ЦЗ
27
Thomas Kofler
ЦЗ
6
Philipp Erhardt
ЦП
7
Микаэль Джон Лема
ЦП
30
Сет Пейнтсил
ЦФ
19
Jürgen Lemmerer
ЦФ
ЛАСК
36
Томас Гебауэр
ВР
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
9
Андреас Грубер
ЦФ
14
Яннис Летар
ЦФ
20
Хен-Сок Хонг
ЦФ
18
Хусейн Балич
ЦФ
13
Александер Шмидт
ЦФ
4-2-1-3
1
Свете
28
Хайль
31
Роттер
4
6
Зоннляйтнер
23
Кайнц
22
10
Авдияй
11
Хорват
7
Ниман
24
Тадич
2-1-1-1-5
30
Шлагер
34
Боллер
28
Визингер
8
Холланд
34
Михорль
29
Флеккер
30
Хорват
9
Карамоко
11
Накамура
36
Гойгингер
19
Поцман
22
15
15
22
7
Ниман
30
Пейнтсил
30
Пейнтсил
7
Ниман
34
Михорль
9
Грубер
9
Грубер
34
Михорль
29
Флеккер
14
Летар
14
Летар
29
Флеккер
36
Гойгингер
20
Хонг
20
Хонг
36
Гойгингер
11
Накамура
13
Шмидт
13
Шмидт
11
Накамура
Остались в запасе
Хартберг
ЛАСК
1
Raphael Sallinger
ВР
27
Thomas Kofler
ЦЗ
6
Philipp Erhardt
ЦП
7
Микаэль Джон Лема
ЦП
19
Jürgen Lemmerer
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
36
Томас Гебауэр
ВР
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
18
Хусейн Балич
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Остались в запасе
1
Raphael Sallinger
ВР
27
Thomas Kofler
ЦЗ
6
Philipp Erhardt
ЦП
7
Микаэль Джон Лема
ЦП
19
Jürgen Lemmerer
ЦФ
Остались в запасе
36
Томас Гебауэр
ВР
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
18
Хусейн Балич
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Статистика матча Хартберг - ЛАСК
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
Профертил Арена Хартберг
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