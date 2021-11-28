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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Ислочь - СКА-1938
Ислочь - СКА-1938: обзор матча 28 ноября 2021
Ислочь
28.11.2021, воскресенье, 13:00
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
0 : 4
Завершен
СКА-1938
14'
Б. Абдихоликов
81'
А. Сокол
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ислочь - СКА-1938
81'
ГОЛ! 0:2!
А. Сокол
76'
Замена
А. Рылач
️️️️
Р. Папарига
Замена
В. Морозов
️️️️
А. Ковалев
61'
Замена
В. Пигас
️️️️
А. Гуренко
46'
Замена
D. Komarovsky
️️️️
В. Горбачик
46'
Замена
А. Конде
️️️️
О. Патоцкий
46'
15'
Желтая карточка
Б. Абдихоликов
14'
ГОЛ! 0:1!
Б. Абдихоликов
Пас отдал
J. Ofori
7'
Желтая карточка
J. Ofori
Желтая карточка
А. Гуренко
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ислочь
3
Дмитрий Зинович
ЦЗ
10
Руслан Лисакович
ОП
91
Олег Патоцкий
ЦП
11
Артем Гуренко
ПВ
17
Антон Ковалев
ЦФ
1
Maksim Vysotskiy
ЦФ
7
Даниэль Соса
ЦФ
33
Валерий Горбачик
ЦФ
7
Юрий Козыренко
ЦФ
25
Иван Дибанго
ЦФ
50
Алексей Шалашников
ЦФ
Главный тренер
Артем Радьков
СКА-1938
3
Артем Сокол
ЦЗ
7
Александр Свирепа
ЦП
55
Дмитрий Гирс
ЦП
14
Julius Ofori
ЦП
6
A. Musahagian
ЦП
24
Ярослав Макушинский
ЦФ
45
Бобур Абдихоликов
ЦФ
4
Mamadou Diallo
ЦФ
10
Роман Папарига
ЦФ
2
Egor Strelkovsky
ЦФ
1
Артем Макавчик
ЦФ
Главный тренер
Владимир Белявский
Ислочь
6
Максим Мякиш
ЦЗ
6
Абдулайе Конде
ЦП
77
Артем Зимин
ЦП
37
Dmitry Nekrashevich
ЦФ
9
Владислав Морозов
ЦФ
15
Dmitri Komarovsky
ЦФ
8
Александр Гуз
ЦФ
32
Вадим Пигас
ЦФ
77
Egor Kirillov
ЦФ
44
Глеб Кривцов
ЦФ
СКА-1938
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
5
Даниил Мирошников
ЦЗ
51
Альберт Михайлов
ЦП
13
Vladislav Bakonin
ЦФ
14
Evgeni Prokopchik
ЦФ
27
Александр Булычев
ЦФ
33
Константин Малицкий
ЦФ
2
Андрей Рылач
ЦФ
1-1-1-1-5
3
Зинович
10
Лисакович
91
Патоцкий
11
Гуренко
33
Горбачик
50
Шалашников
25
Дибанго
7
Козыренко
7
Соса
1-4-5
3
Сокол
55
Гирс
14
6
7
Свирепа
45
Абдихоликов
1
Макавчик
2
10
Папарига
4
91
Патоцкий
6
Конде
6
Конде
91
Патоцкий
17
Ковалев
9
Морозов
9
Морозов
17
Ковалев
33
Горбачик
15
15
33
Горбачик
11
Гуренко
32
Пигас
32
Пигас
11
Гуренко
10
Папарига
2
Рылач
2
Рылач
10
Папарига
Остались в запасе
Ислочь
СКА-1938
6
Максим Мякиш
ЦЗ
77
Артем Зимин
ЦП
37
Dmitry Nekrashevich
ЦФ
8
Александр Гуз
ЦФ
77
Egor Kirillov
ЦФ
44
Глеб Кривцов
ЦФ
Главный тренер
Артем Радьков
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
5
Даниил Мирошников
ЦЗ
51
Альберт Михайлов
ЦП
13
Vladislav Bakonin
ЦФ
14
Evgeni Prokopchik
ЦФ
27
Александр Булычев
ЦФ
33
Константин Малицкий
ЦФ
Главный тренер
Владимир Белявский
Остались в запасе
6
Максим Мякиш
ЦЗ
77
Артем Зимин
ЦП
37
Dmitry Nekrashevich
ЦФ
8
Александр Гуз
ЦФ
77
Egor Kirillov
ЦФ
44
Глеб Кривцов
ЦФ
Остались в запасе
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
5
Даниил Мирошников
ЦЗ
51
Альберт Михайлов
ЦП
13
Vladislav Bakonin
ЦФ
14
Evgeni Prokopchik
ЦФ
27
Александр Булычев
ЦФ
33
Константин Малицкий
ЦФ
Главный тренер
Артем Радьков
Главный тренер
Владимир Белявский
Статистика матча Ислочь - СКА-1938
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Ислочь
1 : 0
28.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
Ислочь
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Динамо-2 Минск
1 : 4
14.11.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 32 тур
СКА-1938
2 : 2
07.11.2026
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Беларусь. Первая лига, 31 тур
Слоним-2017
0 : 3
31.10.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 30 тур
СКА-1938
4 : 1
25.10.2026
БАТЭ-2
Информация о матче
Стадион:
ФК "Минск"
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