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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Витесс - АЗ Алкмаар
Витесс - АЗ Алкмаар: обзор матча 28 ноября 2021
Витесс
28.11.2021, воскресенье, 22:00
Голландия. Эредивизие, 14 тур
0 : 0
Завершен
АЗ Алкмаар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витесс - АЗ Алкмаар
Замена
М. Манхоф
️️️️
Л. Опенда
84'
80'
Замена
Ю. Сугавара
️️️️
А. Витри
76'
Замена
Т. Рейндерс
️️️️
Й. Класи
68'
Замена
З. Абухляль
️️️️
В. Павлидис
68'
Замена
А. Гюдмюндссон
️️️️
Д. де Вит
62'
Желтая карточка
Й. Карлссон
Замена
Н. Фредериксен
️️️️
Т. Бейтинк
60'
Замена
Я. Гбоу
️️️️
Д. Хейсман
60'
Замена
П. Вруг
️️️️
С. Тронстад
60'
Замена
Д. Ороз
️️️️
Р. Базур
60'
Замена
Т. Домджони
️️️️
М. Беро
46'
Желтая карточка
Р. Базур
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витесс
15
Маркус Шуберт
ВР
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
23
Рихедли Базур
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
6
Сондре Тронстад
ЦП
23
Дан Хейсман
АП
29
Томас Бейтинк
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
АЗ Алкмаар
1
Петер Виндаль
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Витесс
1
Йерун Хувен
ВР
33
Эрик Ферстаппен
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
8
Тони Домджони
ЦП
8
Патрик Вруг
ЦП
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
18
Хилари Гонг
ЦФ
8
Николай Фредериксен
ЦФ
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Бо Реус
ВР
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
10
Мохамед Таабуни
АП
25
Тейс Остинг
АП
7
Закария Абухляль
ПВ
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
9
Йелле Дуин
ЦФ
4-3-1-2
15
Шуберт
32
Виттек
14
Расмуссен
5
Дехи
2
Даса
23
Базур
22
Беро
6
Тронстад
23
Хейсман
17
Опенда
29
Бейтинк
3-2-3-2
1
Виндаль
4
Мартинс-Инди
4
Хацидиакос
31
Беукема
16
Витри
5
Вейндал
18
Мидтсьё
8
Класи
20
де Вит
21
Карлссон
14
Павлидис
17
Опенда
42
Манхоф
42
Манхоф
17
Опенда
23
Базур
5
Ороз
5
Ороз
23
Базур
22
Беро
8
Домджони
8
Домджони
22
Беро
6
Тронстад
8
Вруг
8
Вруг
6
Тронстад
23
Хейсман
34
Гбоу
34
Гбоу
23
Хейсман
29
Бейтинк
8
Фредериксен
8
Фредериксен
29
Бейтинк
14
Павлидис
7
Абухляль
7
Абухляль
14
Павлидис
20
де Вит
80
Гюдмюндссон
80
Гюдмюндссон
20
де Вит
16
Витри
28
Сугавара
28
Сугавара
16
Витри
8
Класи
14
Рейндерс
14
Рейндерс
8
Класи
Остались в запасе
Витесс
АЗ Алкмаар
1
Йерун Хувен
ВР
33
Эрик Ферстаппен
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
18
Хилари Гонг
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
10
Мохамед Таабуни
АП
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Бо Реус
ВР
6
Пер Коопмейнерс
ОП
25
Тейс Остинг
АП
9
Йелле Дуин
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Остались в запасе
1
Йерун Хувен
ВР
33
Эрик Ферстаппен
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
18
Хилари Гонг
ЦФ
Остались в запасе
10
Мохамед Таабуни
АП
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Бо Реус
ВР
6
Пер Коопмейнерс
ОП
25
Тейс Остинг
АП
9
Йелле Дуин
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Главный тренер
Паскаль Янсен
Статистика матча Витесс - АЗ Алкмаар
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
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