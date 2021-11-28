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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Русенборг - Буде-Глимт
Русенборг - Буде-Глимт: обзор матча 28 ноября 2021
Русенборг
28.11.2021, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
0 : 0
Завершен
Буде-Глимт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Русенборг - Буде-Глимт
Замена
Р. Видесхейм-Пауль
️️️️
Э. Тагсет
88'
85'
Замена
Д. Мвука
️️️️
А. Пеллегрино
85'
Замена
М. Конрадсен
️️️️
У. Ветлесен
71'
Желтая карточка
П. Берг
46'
Замена
У. Салтнес
️️️️
С. Фет
Желтая карточка
Э. Тагсет
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
15
Холмар Орн Ейхолфссон
ЦЗ
18
Адам Андерссон
ЦЗ
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
7
Маркус Хенриксен
ЦП
20
Эдвард Тагсет
ЦП
16
Андерс Конрадсен
ЦП
19
Карло Хольс
ЦФ
9
Дино Исламович
ЦФ
77
Олаус Скарсем
ЦФ
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
90
Амаль Пеллегрино
ЛВ
7
Патрик Берг
ОП
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Русенборг
12
Сандер Тангвик
ВР
24
Hakon Rosten
ЦЗ
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
6
Александер Теттей
ЦП
1
Юлиан Лунд
ЦФ
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
Буде-Глимт
22
Джошуа Смитс
ВР
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
18
Элиас Хаген
ЦП
8
Мортен Конрадсен
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
22
Джоэль Мвука
ПВ
7
Жилберт Коомсон
ПВ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
4-3-3
1
Хансен
15
Орн Ейхолфссон
29
Рейтан
3
Ховланд
18
Андерссон
7
Хенриксен
20
Тагсет
16
Конрадсен
77
Скарсем
9
Исламович
19
Хольс
3-1-3-2-1
12
Хайкин
2
Сампстед
2
Лоде
15
Бьоркан
7
Берг
18
Мое
10
Ветлесен
19
Фет
9
Сольбаккен
90
Пеллегрино
22
Ботхейм
20
Тагсет
19
Видесхейм-Пауль
19
Видесхейм-Пауль
20
Тагсет
90
Пеллегрино
22
Мвука
22
Мвука
90
Пеллегрино
10
Ветлесен
8
Конрадсен
8
Конрадсен
10
Ветлесен
19
Фет
14
Салтнес
14
Салтнес
19
Фет
Остались в запасе
Русенборг
Буде-Глимт
12
Сандер Тангвик
ВР
24
Hakon Rosten
ЦЗ
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
6
Александер Теттей
ЦП
1
Юлиан Лунд
ЦФ
22
Джошуа Смитс
ВР
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
18
Элиас Хаген
ЦП
7
Жилберт Коомсон
ПВ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Остались в запасе
12
Сандер Тангвик
ВР
24
Hakon Rosten
ЦЗ
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
6
Александер Теттей
ЦП
1
Юлиан Лунд
ЦФ
Остались в запасе
22
Джошуа Смитс
ВР
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
18
Элиас Хаген
ЦП
7
Жилберт Коомсон
ПВ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Статистика матча Русенборг - Буде-Глимт
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
- : -
28.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Информация о матче
Стадион:
Леркендаль
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