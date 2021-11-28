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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Твенте - Фейеноорд
Твенте - Фейеноорд: обзор матча 28 ноября 2021
Твенте
28.11.2021, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 14 тур
0 : 0
Завершен
Фейеноорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Твенте - Фейеноорд
90'
+2
Замена
А. Джаханбакш
️️️️
О. Кекчю
90'
+1
Желтая карточка
О. Кекчю
Замена
М. Угальде
️️️️
Р. ван Вольфсвинкел
86'
Замена
Д. Остерволде
️️️️
В. Брама
86'
82'
Замена
Л. Гертрейда
️️️️
М. Хольмгрен-Педерсен
Замена
Х. Плегесуэло
️️️️
G. Troupee
79'
Замена
Й. Босх
️️️️
М. Влап
79'
67'
Замена
С. Дессер
️️️️
Б. Линссен
66'
Замена
Р. Нелсон
️️️️
Л. Синистерра
Замена
В. Черны
️️️️
Д. Ротс
61'
Желтая карточка
Р. Зерруки
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
20
Giovanni Troupee
ЦЗ
6
Рамир Зерруки
ЦП
23
Михал Садилек
ЦП
6
Вут Брама
ЦП
14
Мичел Влап
АП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
2
Мес Хилгерс
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
11
Дан Ротс
ЦФ
3
Робин Преппер
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Фейеноорд
1
Офир Марсиано
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
17
Луис Синистерра
ЛВ
14
Фредрик Эушнес
ОП
21
Йенс Торнстра
ОП
6
Оркун Кекчю
ЦП
20
Гус Тил
АП
30
Брайан Линссен
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Твенте
1
Жеффри де Ланж
ВР
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
4
Дарио Думич
ЦЗ
5
Йессе Босх
ЦП
9
Манфред Угальде
ЦФ
10
Денильо Клеонис
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
6
Casper Staring
ЦФ
5
Гийс Смал
ЦФ
24
Джейден Остерволде
ЦФ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
Фейеноорд
1
Тейс Янсен
ВР
1
Тейн Трост
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
10
Марк Димерс
ЦП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
17
Рис Нелсон
ПВ
10
Науфаль Баннис
ЦФ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
1-3-2-4
1
Уннершталь
20
6
Зерруки
23
Садилек
6
Брама
14
Влап
18
Лимниос
2
Хилгерс
3
Преппер
11
Ротс
9
ван Вольфсвинкел
4-2-1-2-1
1
Марсиано
27
Хольмгрен-Педерсен
18
Траунер
5
Сенеси
3
Маласья
14
Эушнес
21
Торнстра
6
Кекчю
20
Тил
17
Синистерра
30
Линссен
20
5
Плегесуэло
5
Плегесуэло
20
14
Влап
5
Босх
5
Босх
14
Влап
9
ван Вольфсвинкел
9
Угальде
9
Угальде
9
ван Вольфсвинкел
11
Ротс
18
Черны
18
Черны
11
Ротс
6
Брама
24
Остерволде
24
Остерволде
6
Брама
27
Хольмгрен-Педерсен
2
Гертрейда
2
Гертрейда
27
Хольмгрен-Педерсен
6
Кекчю
11
Джаханбакш
11
Джаханбакш
6
Кекчю
17
Синистерра
17
Нелсон
17
Нелсон
17
Синистерра
30
Линссен
9
Дессер
9
Дессер
30
Линссен
Остались в запасе
Твенте
Фейеноорд
1
Жеффри де Ланж
ВР
4
Дарио Думич
ЦЗ
10
Денильо Клеонис
ЦФ
6
Casper Staring
ЦФ
5
Гийс Смал
ЦФ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
1
Тейс Янсен
ВР
1
Тейн Трост
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
10
Марк Димерс
ЦП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
10
Науфаль Баннис
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
1
Жеффри де Ланж
ВР
4
Дарио Думич
ЦЗ
10
Денильо Клеонис
ЦФ
6
Casper Staring
ЦФ
5
Гийс Смал
ЦФ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
Остались в запасе
1
Тейс Янсен
ВР
1
Тейн Трост
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
10
Марк Димерс
ЦП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
10
Науфаль Баннис
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Твенте - Фейеноорд
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Стадион:
Де Гролш Весте
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