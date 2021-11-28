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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Рух - Харьков
Рух - Харьков: обзор матча 28 ноября 2021
Рух
28.11.2021, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-лига, 16 тур
2 : 0
Завершен
Харьков
45+2'
А. Борячук
70'
Ю. Климчук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рух - Харьков
Замена
В. Рунич
️️️️
Ю. Климчук
78'
ГОЛ! 2:0!
Ю. Климчук
70'
Замена
Я. Мартынюк
️️️️
В. Федорчук
69'
Замена
Ф. Альваренга
️️️️
Б. Бойчук
68'
Желтая карточка
В. Федорчук
50'
46'
Замена
М. Задерака
️️️️
Д. Крыськив
ГОЛ! 1:0!
А. Борячук
45'
+2
33'
Желтая карточка
Марлисон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рух
79
Юрий Панькив
ВР
29
Роман Дидык
ЦЗ
93
Виталий Роман
ЦЗ
5
Валерий Федорчук
ЦП
20
Марко Сапуга
ЦП
23
Андрей Борячук
ЦФ
30
Таллес
ЦФ
5
Алексей Сыч
ЦФ
70
Юрий Климчук
ЦФ
29
Максим Белый
ЦФ
10
Богдан Бойчук
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
Харьков
1
Денис Сидоренко
ВР
23
Михаил Шершень
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
21
Сергей Ченбай
ЦП
28
Артем Габелок
ЦП
27
Дмитрий Кравченко
ЦП
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
77
Антон Савин
ЦП
33
Марлисон
ЦФ
11
Андрей Ременюк
ЦФ
Главный тренер
Валерий Кривенцов
Рух
21
Владимир Костевич
ЛЗ
10
Остап Притула
ЦП
13
Милош Стаменкович
ЦФ
18
Фабрисио Альваренга
ЦФ
17
Роман Карасюк
ЦФ
9
Ярослав Мартынюк
ЦФ
11
Василь Рунич
ЦФ
19
Ярослав Карабин
ЦФ
Харьков
16
Денис Шелихов
ВР
5
Amar Kvakic
ЦЗ
70
Фабиньо
ЦП
10
Евген Протасов
ЦП
20
Максим Задерака
ЦП
3
Евгений Ткачук
ЦФ
32
Олег Голодюк
ЦФ
19
Illya Zubkov
ЦФ
2-2-5
79
Панькив
29
Дидык
93
Роман
5
Федорчук
20
Сапуга
5
Сыч
10
Бойчук
29
Белый
70
Климчук
30
Таллес
3-5-2
1
Сидоренко
23
Шершень
3
Ермаков
4
Кверквелия
21
Ченбай
27
Кравченко
8
Крыськив
77
Савин
28
Габелок
11
Ременюк
33
Марлисон
10
Бойчук
18
Альваренга
18
Альваренга
10
Бойчук
5
Федорчук
9
Мартынюк
9
Мартынюк
5
Федорчук
70
Климчук
11
Рунич
11
Рунич
70
Климчук
8
Крыськив
20
Задерака
20
Задерака
8
Крыськив
Остались в запасе
Рух
Харьков
21
Владимир Костевич
ЛЗ
10
Остап Притула
ЦП
13
Милош Стаменкович
ЦФ
17
Роман Карасюк
ЦФ
19
Ярослав Карабин
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
16
Денис Шелихов
ВР
5
Amar Kvakic
ЦЗ
70
Фабиньо
ЦП
10
Евген Протасов
ЦП
3
Евгений Ткачук
ЦФ
32
Олег Голодюк
ЦФ
19
Illya Zubkov
ЦФ
Главный тренер
Валерий Кривенцов
Остались в запасе
21
Владимир Костевич
ЛЗ
10
Остап Притула
ЦП
13
Милош Стаменкович
ЦФ
17
Роман Карасюк
ЦФ
19
Ярослав Карабин
ЦФ
Остались в запасе
16
Денис Шелихов
ВР
5
Amar Kvakic
ЦЗ
70
Фабиньо
ЦП
10
Евген Протасов
ЦП
3
Евгений Ткачук
ЦФ
32
Олег Голодюк
ЦФ
19
Illya Zubkov
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
Главный тренер
Валерий Кривенцов
Статистика матча Рух - Харьков
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Рух
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Полесье
2 : 0
24.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кудровка
2 : 1
14.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
0 : 0
09.05.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Рух
1 : 2
04.05.2026
Заря
Харьков
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Кривбасс
- : -
25.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 11 тур
ЛНЗ
0 : 0
01.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Эпицентр
1 : 2
24.10.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Харьков
2 : 1
19.10.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Информация о матче
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