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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Ливингстон - Рейнджерс
Ливингстон - Рейнджерс: обзор матча 28 ноября 2021
Ливингстон
28.11.2021, воскресенье, 15:00
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
1 : 3
Завершен
Рейнджерс
30'
Б. Андерсон
8'
С. Эрфилд
16'
Д. Арибо
78'
Ф. Сакала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливингстон - Рейнджерс
90'
+2
Замена
Д. Дефо
️️️️
А. Морелос
Замена
J. Kabia
️️️️
О. Бэйли
80'
78'
ГОЛ! 1:3!
Ф. Сакала
Пас отдал
Д. Тавернье
73'
Замена
Н. Паттерсон
️️️️
Я. Хаджи
73'
Замена
Ф. Сакала
️️️️
Р. Кент
Желтая карточка
С. Омеонга
69'
Замена
Д. Пенрис
️️️️
Д. МакМиллан
59'
Замена
Э. Шайнни
️️️️
Б. Андерсон
59'
Желтая карточка
Н. Девлин
45'
+1
Желтая карточка
А. Форрест
31'
ГОЛ! 1:2!
Б. Андерсон
30'
16'
ГОЛ! 0:2!
Д. Арибо
Пас отдал
А. Морелос
9'
Желтая карточка
С. Эрфилд
8'
ГОЛ! 0:1!
С. Эрфилд
Пас отдал
Д. Тавернье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливингстон
4
Джек МакМиллан
ЦЗ
2
Ники Девлин
ЦП
8
Джейсон Холт
ЦП
27
Один Бэйли
ЦП
1
Макс Стриек
ЦФ
5
Джек Фицуотер
ЦФ
4
Tom Parkes
ЦФ
40
Стефан Омеонга
ЦФ
14
Алан Форрест
ЦФ
26
Кристиан Монтано
ЦФ
19
Брюс Андерсон
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
18
Джо Арибо
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Ливингстон
10
Craig Sibbald
ЦЗ
22
Эндрю Шайнни
ЦП
40
Gary Maley
ЦФ
29
Джеймс Пенрис
ЦФ
3
Джексон Лонгридж
ЦФ
9
Jaze Kabia
ЦФ
15
Harry Panayiotou
ЦФ
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
10
Стивен Дэвис
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
1-3-5
4
МакМиллан
2
Девлин
8
Холт
27
Бэйли
40
Омеонга
19
Андерсон
26
Монтано
14
Форрест
4
4-3-2-1
1
МакГрегор
2
Тавернье
3
Бейсси
6
Голдсон
3
Баришич
37
Эрфилд
18
Камара
18
Арибо
10
Хаджи
77
Кент
9
Морелос
19
Андерсон
22
Шайнни
22
Шайнни
19
Андерсон
4
МакМиллан
29
Пенрис
29
Пенрис
4
МакМиллан
27
Бэйли
9
9
27
Бэйли
10
Хаджи
2
Паттерсон
2
Паттерсон
10
Хаджи
9
Морелос
9
Дефо
9
Дефо
9
Морелос
77
Кент
10
Сакала
10
Сакала
77
Кент
Остались в запасе
Ливингстон
Рейнджерс
10
Craig Sibbald
ЦЗ
40
Gary Maley
ЦФ
3
Джексон Лонгридж
ЦФ
15
Harry Panayiotou
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
33
Джон МакЛафлин
ВР
10
Стивен Дэвис
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
11
Скотт Райт
ЛВ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Остались в запасе
10
Craig Sibbald
ЦЗ
40
Gary Maley
ЦФ
3
Джексон Лонгридж
ЦФ
15
Harry Panayiotou
ЦФ
Остались в запасе
33
Джон МакЛафлин
ВР
10
Стивен Дэвис
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
11
Скотт Райт
ЛВ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Статистика матча Ливингстон - Рейнджерс
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
Арброт
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Информация о матче
Стадион:
Тони Макарони Арена
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