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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Градец-Кралове - Карвина
Градец-Кралове - Карвина: обзор матча 28 ноября 2021
Градец-Кралове
28.11.2021, воскресенье, 17:00
Чехия. Синот Лига, 16 тур
1 : 0
Завершен
Карвина
45+3'
Я. Рада
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Градец-Кралове - Карвина
Замена
Ф. Кубала
️️️️
А. Влканова
90'
+1
88'
Желтая карточка
Л. Чмелик
86'
Замена
А. Несицки
️️️️
В. Синявский
69'
Замена
А. Крапка
️️️️
R. Mikus
Замена
Д. Васулин
️️️️
Э. Прекоп
64'
63'
Желтая карточка
В. Синявский
59'
Замена
D. Stropek
️️️️
К. Косе
59'
Замена
Л. Чмелик
️️️️
L. Bartosak
54'
Желтая карточка
L. Bartosak
ГОЛ! 1:0!
Я. Рада
45'
+3
43'
Красная карточка
M. Túlio
36'
Желтая карточка
К. Косе
29'
Желтая карточка
M. Papadopulos
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Градец-Кралове
1
Vilem Fendrich
ВР
25
Франтишек Чех
ЦЗ
39
Якуб Клима
ЦЗ
28
Михал Лейбл
ЦЗ
19
Ян Мейдр
ЦЗ
16
Петр Кодеш
ЦП
23
Якуб Рада
ЦП
4
Otto Urma
ЦП
0
P. Dvorak
ЦФ
11
Эрик Прекоп
ЦФ
58
Адам Влканова
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Карвина
31
Lukas Bartosak
ЦЗ
3
Petr Buchta
ЦЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
12
Marco Túlio
ЦЗ
21
Jean
ЦП
99
Власий Синявский
ЦП
5
Кристи Косе
ЦП
10
R. Mikus
ЦФ
44
Элдар Шехич
ЦФ
27
Michal Papadopulos
ЦФ
26
Petr Bolek
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Градец-Кралове
1
Patrik Vízek
ВР
22
Jiří Kateřiňák
ЦП
24
Jan Záviška
ЦП
8
Dominik Soukenik
ЦП
16
Филип Новотны
ЦП
28
Филип Кубала
ЦП
15
Даниэль Васулин
ЦФ
Карвина
18
Jakub Drobek
ВР
39
Антонин Крапка
ЦЗ
0
M. Sindelar
ЦЗ
23
Daniel Stropek
ЦЗ
9
Алеш Несицки
ЦП
9
Лукаш Чмелик
ЦФ
17
Рафиу Дуросинми
ЦФ
4-3-3
1
25
Чех
28
Лейбл
19
Мейдр
39
Клима
16
Кодеш
23
Рада
4
58
Влканова
11
Прекоп
0
4-3-4
3
3
Сантос
12
31
21
99
Синявский
5
Косе
26
27
44
Шехич
10
58
Влканова
28
Кубала
28
Кубала
58
Влканова
11
Прекоп
15
Васулин
15
Васулин
11
Прекоп
10
39
Крапка
39
Крапка
10
5
Косе
23
23
5
Косе
99
Синявский
9
Несицки
9
Несицки
99
Синявский
31
9
Чмелик
9
Чмелик
31
Остались в запасе
Градец-Кралове
Карвина
1
Patrik Vízek
ВР
22
Jiří Kateřiňák
ЦП
24
Jan Záviška
ЦП
8
Dominik Soukenik
ЦП
16
Филип Новотны
ЦП
Главный тренер
Богуслав Пильны
18
Jakub Drobek
ВР
0
M. Sindelar
ЦЗ
17
Рафиу Дуросинми
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Остались в запасе
1
Patrik Vízek
ВР
22
Jiří Kateřiňák
ЦП
24
Jan Záviška
ЦП
8
Dominik Soukenik
ЦП
16
Филип Новотны
ЦП
Остались в запасе
18
Jakub Drobek
ВР
0
M. Sindelar
ЦЗ
17
Рафиу Дуросинми
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Главный тренер
Томас Гейдушек
Статистика матча Градец-Кралове - Карвина
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Славия
0 : 0
17.10.2026
Градец-Кралове
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал
Сигма
4 : 0
23.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал за место в ЛК
Карвина
1 : 3
16.05.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Пардубице
1 : 3
10.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Карвина
1 : 2
02.05.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Карвина
0 : 3
25.04.2026
Млада Болеслав
Информация о матче
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