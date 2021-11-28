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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Брондбю - Рандерс
Брондбю - Рандерс: обзор матча 28 ноября 2021
Брондбю
28.11.2021, воскресенье, 18:00
Дания. Суперлига, 17 тур
1 : 0
Завершен
Рандерс
26'
М. Уре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брондбю - Рандерс
Замена
А. Павлович
️️️️
М. Уре
89'
87'
Замена
М. Эго
️️️️
С. Одей
84'
Желтая карточка
Т. Кеинде
Замена
К. Каппис
️️️️
Й. Радошевич
84'
Замена
С. Хедлунд
️️️️
М. Дивкович
63'
Замена
М. Греве
️️️️
А. Слимане
63'
62'
Замена
В. Хаммершой-Мистрати
️️️️
С. Тибблинг
62'
Замена
Я. Анкерсен
️️️️
В. Оново
Желтая карточка
Й. Радошевич
60'
58'
Замена
А. Камара
️️️️
Э. Марксен
44'
Желтая карточка
М. Каллесе
ГОЛ! 1:0!
М. Уре
Пас отдал
М. Дивкович
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брондбю
1
Мадс Хермансен
ВР
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
2
Андреас Максе
ЦЗ
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
15
Блас Риверос
ЦЗ
14
Кевин Менса
ПЗ
25
Мортен Френдруп
ЦП
20
Анис Слимане
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
17
Микаэль Уре
ЦФ
24
Марко Дивкович
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Рандерс
8
Симон Пизингер
ЦЗ
15
Эрик Марксен
ЦЗ
17
Йеспер Лауридсен
ЦЗ
7
Миккель Каллесе
ЦП
23
Оливер Бундгор
ЦП
24
Тосин Кеинде
ЦП
11
Симон Тибблинг
ЦП
30
Патрик Карльгрен
ЦФ
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦФ
29
Винсент Оново
ЦФ
98
Стефен Одей
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Брондбю
30
Томас Миккельсен
ВР
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
12
Кристиан Каппис
ЦП
8
Тобиас Беркеейет
ЦП
17
Матиас Греве
АП
20
Андрийя Павлович
ЦФ
15
Симон Хедлунд
ЦФ
Рандерс
62
Андреас Сендергор
ВР
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
14
Фредерик Лауэнборг
ЦП
20
Тобиас Клюснер
ЦП
9
Якоб Анкерсен
ЦФ
45
Альхаджи Камара
ЦФ
45
Марвин Эго
ЦФ
3-2-3-2
1
Хермансен
2
Максе
24
Ростед
15
Риверос
5
Хеггхейм
14
Менса
25
Френдруп
20
Слимане
5
Радошевич
24
Дивкович
17
Уре
3-4-4
8
Пизингер
15
Марксен
17
Лауридсен
23
Бундгор
24
Кеинде
11
Тибблинг
7
Каллесе
98
Одей
29
Оново
4
Йонсен
30
Карльгрен
5
Радошевич
12
Каппис
12
Каппис
5
Радошевич
20
Слимане
17
Греве
17
Греве
20
Слимане
17
Уре
20
Павлович
20
Павлович
17
Уре
24
Дивкович
15
Хедлунд
15
Хедлунд
24
Дивкович
11
Тибблинг
10
Хаммершой-Мистрати
10
Хаммершой-Мистрати
11
Тибблинг
29
Оново
9
Анкерсен
9
Анкерсен
29
Оново
15
Марксен
45
Камара
45
Камара
15
Марксен
98
Одей
45
Эго
45
Эго
98
Одей
Остались в запасе
Брондбю
Рандерс
30
Томас Миккельсен
ВР
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
8
Тобиас Беркеейет
ЦП
Главный тренер
Нильс Фредриксен
62
Андреас Сендергор
ВР
14
Фредерик Лауэнборг
ЦП
20
Тобиас Клюснер
ЦП
Главный тренер
Колин Тодд
Остались в запасе
30
Томас Миккельсен
ВР
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
8
Тобиас Беркеейет
ЦП
Остались в запасе
62
Андреас Сендергор
ВР
14
Фредерик Лауэнборг
ЦП
20
Тобиас Клюснер
ЦП
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Главный тренер
Колин Тодд
Статистика матча Брондбю - Рандерс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Брондбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Информация о матче
Стадион:
Брондбю
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