Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Славия - Теплице
Славия - Теплице: обзор матча 28 ноября 2021
Славия
28.11.2021, воскресенье, 17:00
Чехия. Синот Лига, 16 тур
3 : 0
Завершен
Теплице
16'
Н. Станчу
42'
Я. Кухта
84'
А. Усу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Славия - Теплице
ГОЛ! 3:0!
А. Усу
Пас отдал
С. Плавсич
84'
Замена
М. Эмиль Мадсен
️️️️
Я. Громада
75'
Замена
Д. Самек
️️️️
Я. Кухта
75'
70'
Желтая карточка
Я. Фортельный
64'
Замена
Я. Фортельный
️️️️
L. Kodad
64'
Замена
Д. Трубац
️️️️
J. Mareš
Замена
С. Плавсич
️️️️
Т. Качараба
62'
Замена
М. Крменчик
️️️️
П. Олаинка
62'
59'
Красная карточка
Л. Маречек
Замена
О. Лингр
️️️️
И. Шранц
56'
ГОЛ! 2:0!
Я. Кухта
Пас отдал
Л. Масопуст
42'
37'
Желтая карточка
Я. Шейбал
ГОЛ! 1:0!
Н. Станчу
16'
15'
Желтая карточка
J. Rezek
Желтая карточка
Т. Качараба
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия
30
Алеш Мандоус
ВР
33
Тарас Качараба
ЦЗ
4
Айхам Усу
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
99
Петер Олаинка
ЛВ
14
Якуб Громада
ОП
10
Николае Станчу
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
7
Ян Кухта
ЦФ
26
Иван Шранц
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Теплице
22
Jan Knapik
ЦЗ
17
T. Vondrasek
ЦЗ
21
Jan Rezek
ЦП
2
Ян Шейбал
ЦП
23
Лукаш Маречек
ЦП
13
Stepan Krunert
ЦП
3
Ladislav Kodad
ЦФ
19
Роберт Юкл
ЦФ
30
Tomas Grigar
ЦФ
11
Jakub Mareš
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
10
Даниэль Самек
ОП
95
Срджан Плавсич
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
32
Ондржей Лингр
ЦП
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
21
Михал Крменчик
ЦФ
Теплице
4
Мартин Члумецки
ЦЗ
0
A. Hycka
ЦЗ
27
Даниэль Трубац
ЦП
21
Jan Ctvrtecka
ЦФ
8
Ян Фортельный
ЦФ
26
David Cerny
ЦФ
0
D. Ledecky
ЦФ
3-1-3-1-2
30
Мандоус
33
Качараба
4
Усу
3
Голеш
14
Громада
19
Дорли
10
Станчу
8
Масопуст
99
Олаинка
26
Шранц
7
Кухта
2-4-4
22
17
2
Шейбал
23
Маречек
13
21
11
30
19
Юкл
3
7
Кухта
10
Самек
10
Самек
7
Кухта
33
Качараба
95
Плавсич
95
Плавсич
33
Качараба
26
Шранц
32
Лингр
32
Лингр
26
Шранц
14
Громада
21
Мадсен
21
Мадсен
14
Громада
99
Олаинка
21
Крменчик
21
Крменчик
99
Олаинка
11
27
Трубац
27
Трубац
11
3
8
Фортельный
8
Фортельный
3
Остались в запасе
Славия
Теплице
1
Ондрей Колар
ВР
12
Ибрахим Траоре
ЦП
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
4
Мартин Члумецки
ЦЗ
0
A. Hycka
ЦЗ
21
Jan Ctvrtecka
ЦФ
26
David Cerny
ЦФ
0
D. Ledecky
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Остались в запасе
1
Ондрей Колар
ВР
12
Ибрахим Траоре
ЦП
Остались в запасе
4
Мартин Члумецки
ЦЗ
0
A. Hycka
ЦЗ
21
Jan Ctvrtecka
ЦФ
26
David Cerny
ЦФ
0
D. Ledecky
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Давид Ваврушка
Статистика матча Славия - Теплице
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Славия
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Теплице
0 : 0
24.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Арена
Новости команд
Все
Славия
Теплице
«Славия» – «Вильярреал» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:28
Лига чемпионов: шансы «Славии» и «Вильярреала» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:38
В Лиге чемпионов побили антирекорд Романцева
5 ноября
8
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добыл 3 очка в Лейпциге (3:2), «Арсенал» – в Чехии (2:0)
5 ноября
2
«Славия» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«Славия» – «Вильярреал» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:28
Лига чемпионов: шансы «Славии» и «Вильярреала» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:38
В Лиге чемпионов побили антирекорд Романцева
5 ноября
8
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добыл 3 очка в Лейпциге (3:2), «Арсенал» – в Чехии (2:0)
5 ноября
2
«Славия» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Первая лига. «Теплице» с принадлежащими «Краснодару» Назаровым и Парадиным крупно проиграл «Спарте»
2020.06.03 22:58
Российский тренер «Дуклы» – о Крале: «За него переплатили. Если «Спартаку» нужен был опорник, то он ошибся»
2020.05.13 18:45
9
Экс-защитника «Томи» Яблонски обвинили в участии в договорных матчах
2020.02.11 10:35
«Краснодар» отдал 20-летнего Парадина в аренду в чешский «Теплице»
2019.06.28 16:56
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+