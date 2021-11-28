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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Газиантеп - Коньяспор
Газиантеп - Коньяспор: обзор матча 28 ноября 2021
Газиантеп
28.11.2021, воскресенье, 13:30
Турция. Суперлига, 14 тур
3 : 2
Завершен
Коньяспор
18'
С. Колкер
52'
М. Демир
86'
Ж. Фигейредо
7'
Гильерме (П)
72'
С. Цикалеши
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Газиантеп - Коньяспор
Желтая карточка
С. Кициу
90'
+4
Замена
Х. Пехливан
️️️️
Х. Мендиль
90'
+1
Замена
Ф. Соялп
️️️️
R. Niyaz
90'
+1
88'
Замена
К. Михаляк
️️️️
С. Гюрлер
ГОЛ! 3:2!
Ж. Фигейредо
Пас отдал
Х. Мендиль
86'
Замена
А. Сагаль
️️️️
М. Демир
81'
79'
Замена
О. Улджын
️️️️
С. Цикалеши
79'
Замена
А. Хассан
️️️️
P. Mpoku
Замена
О. Джейлан
️️️️
Д. Эрдоган
73'
Замена
Ж. Фигейредо
️️️️
Н. Дико
73'
72'
ГОЛ! 2:2!
С. Цикалеши
Пас отдал
С. Гюрлер
70'
Желтая карточка
M. Anicic
61'
Замена
Б. Ярдымджи
️️️️
Н. Скубич
61'
Замена
Э. Чекичи
️️️️
С. Дикмен
ГОЛ! 2:1!
М. Демир
Пас отдал
Х. Мендиль
52'
Желтая карточка
Г. Гювенк
27'
ГОЛ! 1:1!
С. Колкер
Пас отдал
А. Максим
18'
16'
Желтая карточка
P. Mpoku
7'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Гильерме
Желтая карточка
П. Джилободжи
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Газиантеп
19
Гюнай Гювенк
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
21
Доган Эрдоган
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
5
Эртугрул Эрсой
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
9
Мухаммет Демир
ЦФ
20
Recep Niyaz
ЦФ
Коньяспор
23
Ибрахим Сехич
ВР
12
Гильерме
ЦЗ
28
Marin Anicic
ЦЗ
89
Нейц Скубич
ЦЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
6
Сонер Дикмен
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
4
Адиль Демирбаг
ЦФ
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
40
Paul-JosÃ© Mpoku
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Газиантеп
14
Алин Тошка
ЦЗ
11
Халил Пехливан
ЦЗ
77
Огюз Джейлан
ЦЗ
10
Кенан Эзер
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
11
Мирза Джихан
ЦФ
28
Анхело Сагаль
ЦФ
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
53
Yusuf Turk
ЦФ
17
Ekrem Kılıçarslan
ЦФ
Коньяспор
34
Eray Birnican
ВР
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
35
Огулькан Улджын
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
6
Муса Чагыран
ЦФ
8
Эндри Чекичи
ЦФ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
99
Ekrem Kayılıbal
ЦФ
4-2-4
19
Гювенк
37
Мендиль
3
Джилободжи
70
Кициу
29
Колкер
21
Эрдоган
44
Максим
5
Эрсой
20
9
Демир
12
Дико
3-3-1-3
23
Сехич
12
Гильерме
28
89
Скубич
6
Дикмен
7
Гюрлер
8
Хаджиахметович
11
Битики
40
17
Цикалеши
4
Демирбаг
37
Мендиль
11
Пехливан
11
Пехливан
37
Мендиль
21
Эрдоган
77
Джейлан
77
Джейлан
21
Эрдоган
20
8
Соялп
8
Соялп
20
9
Демир
28
Сагаль
28
Сагаль
9
Демир
12
Дико
25
Фигейредо
25
Фигейредо
12
Дико
89
Скубич
26
Ярдымджи
26
Ярдымджи
89
Скубич
17
Цикалеши
35
Улджын
35
Улджын
17
Цикалеши
6
Дикмен
8
Чекичи
8
Чекичи
6
Дикмен
7
Гюрлер
77
Михаляк
77
Михаляк
7
Гюрлер
40
19
Хассан
19
Хассан
40
Остались в запасе
Газиантеп
Коньяспор
14
Алин Тошка
ЦЗ
10
Кенан Эзер
ЦП
11
Мирза Джихан
ЦФ
53
Yusuf Turk
ЦФ
17
Ekrem Kılıçarslan
ЦФ
11
Амар Рахманович
АП
34
Eray Birnican
ВР
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
6
Муса Чагыран
ЦФ
99
Ekrem Kayılıbal
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
14
Алин Тошка
ЦЗ
10
Кенан Эзер
ЦП
11
Мирза Джихан
ЦФ
53
Yusuf Turk
ЦФ
17
Ekrem Kılıçarslan
ЦФ
Остались в запасе
11
Амар Рахманович
АП
34
Eray Birnican
ВР
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
6
Муса Чагыран
ЦФ
99
Ekrem Kayılıbal
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Газиантеп - Коньяспор
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Информация о матче
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