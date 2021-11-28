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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Гент - Стандард
Гент - Стандард: обзор матча 28 ноября 2021
Гент
28.11.2021, воскресенье, 20:30
Бельгия. Про-Лига, 16 тур
3 : 1
Завершен
Стандард
22'
Т. Тиссудали
57'
У. Сике (АГ)
67'
Т. Тиссудали
69'
А. Доннум
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гент - Стандард
Замена
И. М'Бойо
️️️️
Л. Депуатр
90'
+3
Замена
Й. Маледе
️️️️
Т. Тиссудали
89'
Замена
Э. Юлсагер
️️️️
Э. Овусу
89'
Замена
С. Маррех
️️️️
В. Оджиджа-Офое
89'
83'
Замена
К. Фай
️️️️
Н. Нкунку
Замена
А. Кастро-Монтес
️️️️
М. Самуас
82'
81'
Желтая карточка
Н. Нкунку
75'
Замена
М. Карсела-Гонсалес
️️️️
Д. Мюлека
69'
ГОЛ! 3:1!
А. Доннум
Пас отдал
Н. Раскин
ГОЛ! 3:0!
Т. Тиссудали
Пас отдал
С. Кумс
67'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
У. Сике
57'
55'
Замена
М. Лестьенн
️️️️
С. Амалла
46'
Замена
Клаусс
️️️️
М. Бокади
ГОЛ! 1:0!
Т. Тиссудали
22'
11'
Желтая карточка
Д. Мюлека
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
26
Синан Болат
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
42
Элиша Овусу
ОП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
18
Матис Самуас
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Стандард
30
Лоран Хенкине
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
20
Мервил Бокади
ЦЗ
34
Константинос Лайфис
ЦП
43
Николас Раскин
ЦП
21
Селим Амалла
ЦП
59
Гойко Цимирот
ЦП
15
Арон Доннум
ПВ
11
Джексон Мюлека
ЦФ
41
Уго Сике
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Гент
33
Дави Руф
ВР
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
31
Бруно Годо
ЦЗ
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
16
Сулайман Маррех
ЦП
7
Иломбе М'Бойо
ЦФ
14
Йонас Маледе
ЦФ
Стандард
19
Коллинс Фай
ЦЗ
8
Дамьян Павлович
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
99
Клаусс
ЦФ
1
Маттьё Эполо
ЦФ
5
Мусса Сиссако
ЦФ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
4-1-3-1-1
26
Болат
25
Нуриу
32
Нгаду-Нгаджуй
2
Окуму
21
Ханше-Ольсен
42
Овусу
8
Оджиджа-Офое
18
Самуас
24
Кумс
9
Тиссудали
29
Депуатр
3-4-1-2
30
Хенкине
3
Дюсенн
20
Бокади
27
Нкунку
43
Раскин
21
Амалла
59
Цимирот
34
Лайфис
15
Доннум
41
Сике
11
Мюлека
18
Самуас
17
Кастро-Монтес
17
Кастро-Монтес
18
Самуас
42
Овусу
17
Юлсагер
17
Юлсагер
42
Овусу
8
Оджиджа-Офое
16
Маррех
16
Маррех
8
Оджиджа-Офое
29
Депуатр
7
М'Бойо
7
М'Бойо
29
Депуатр
9
Тиссудали
14
Маледе
14
Маледе
9
Тиссудали
27
Нкунку
19
Фай
19
Фай
27
Нкунку
11
Мюлека
16
Карсела-Гонсалес
16
Карсела-Гонсалес
11
Мюлека
20
Бокади
99
Клаусс
99
Клаусс
20
Бокади
21
Амалла
17
Лестьенн
17
Лестьенн
21
Амалла
Остались в запасе
Гент
Стандард
33
Дави Руф
ВР
31
Бруно Годо
ЦЗ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
8
Дамьян Павлович
ЦП
1
Маттьё Эполо
ЦФ
5
Мусса Сиссако
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Остались в запасе
33
Дави Руф
ВР
31
Бруно Годо
ЦЗ
Остались в запасе
8
Дамьян Павлович
ЦП
1
Маттьё Эполо
ЦФ
5
Мусса Сиссако
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Главный тренер
Мбайе Лейе
Статистика матча Гент - Стандард
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Информация о матче
Стадион:
Геламко Арена
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