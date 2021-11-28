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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Вест Хэм
Манчестер Сити - Вест Хэм: обзор матча 28 ноября 2021
Манчестер Сити
28.11.2021, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 13 тур
2 : 1
Завершен
Вест Хэм
33'
И. Гюндоган
90'
Фернандиньо
90+5'
М. Ланзини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Вест Хэм
90'
+5
ГОЛ! 2:1!
М. Ланзини
ГОЛ! 2:0!
Фернандиньо
Пас отдал
Г. Жезус
90'
Замена
Фернандиньо
️️️️
Р. Стерлинг
87'
74'
Замена
Д. Боуэн
️️️️
А. Масуаку
Желтая карточка
Ж. Канселу
61'
61'
Замена
В. Цоуфал
️️️️
А. Крессуэлл
59'
Замена
М. Ланзини
️️️️
С. Бенрахма
ГОЛ! 1:0!
И. Гюндоган
33'
Желтая карточка
Э. Ляпорт
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
26
Артур Масуаку
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
28
Томаш Соучек
ОП
8
Пабло Форнальс
АП
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Манчестер Сити
33
Скотт Карсон
ВР
1
Зак Стеффен
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
5
Фернандиньо
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
10
Коул Палмер
ПВ
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
45
Никола Влашич
АП
22
Мануэль Ланзини
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
4-1-1-3-1
31
Эдерсон
2
Уокер
3
Диаш
14
Ляпорт
2
Канселу
16
Родри
20
Гюндоган
19
Стерлинг
20
Силва
26
Марез
9
Жезус
3-4-2-1
22
Фабиански
3
Крессуэлл
4
Зума
15
Доусон
2
Джонсон
41
Райс
28
Соучек
26
Масуаку
8
Форнальс
10
Бенрахма
18
Антонио
19
Стерлинг
5
Фернандиньо
5
Фернандиньо
19
Стерлинг
3
Крессуэлл
34
Цоуфал
34
Цоуфал
3
Крессуэлл
10
Бенрахма
22
Ланзини
22
Ланзини
10
Бенрахма
26
Масуаку
20
Боуэн
20
Боуэн
26
Масуаку
Остались в запасе
Манчестер Сити
Вест Хэм
10
Коул Палмер
ПВ
33
Скотт Карсон
ВР
1
Зак Стеффен
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
24
Джеймс Макэйти
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
23
Альфонсе Ареоля
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
33
Алекс Крал
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
45
Никола Влашич
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
10
Коул Палмер
ПВ
33
Скотт Карсон
ВР
1
Зак Стеффен
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
24
Джеймс Макэйти
АП
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
33
Алекс Крал
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
45
Никола Влашич
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Манчестер Сити - Вест Хэм
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
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