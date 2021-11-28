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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Утрехт - Хераклес
Утрехт - Хераклес: обзор матча 28 ноября 2021
Утрехт
28.11.2021, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 14 тур
1 : 0
Завершен
Хераклес
90+3'
М. Кнустер (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Утрехт - Хераклес
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
М. Кнустер
90'
+3
85'
Желтая карточка
М. Ренте
85'
Замена
С. Бакиш
️️️️
К. Сирхейс
85'
Замена
B. BasaÃ§ikoglu
️️️️
И. Аззауи
Замена
Й. ван Овереем
️️️️
К. Тимбер
83'
Замена
A. Dalmau
️️️️
Р. Балк
82'
Желтая карточка
М. Пас
81'
Замена
М. Махи
️️️️
С. Густафсон
69'
63'
Замена
О. Киомурцоглу
️️️️
E. Sierra
58'
Замена
Н. Бакборд
️️️️
Н. Фадиджа
Замена
А. Загре
️️️️
D. Warmerdam
49'
Пенальти не реализован!
С. Густафсон
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Утрехт
1
Мартен Пас
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
6
Адам Махер
ЦП
23
Барт Рамселар
ЦП
23
Кинтен Тимбер
ЦП
4
Django Warmerdam
ЦФ
7
Ремко Балк
ЦФ
86
Симон Густафсон
ЦФ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Хераклес
28
Янис Бласвих
ВР
5
Матс Кнустер
ЦЗ
5
Марко Ренте
ЦЗ
15
Lucas Schoofs
ЦЗ
98
Исмаил Аззауи
ЦП
12
Джакомо Куальята
ЦФ
27
Ноа Фадиджа
ЦФ
14
Кай Сирхейс
ЦФ
37
Делано Бургзорг
ЦФ
17
Лука де ла Торре
ЦФ
16
Elias Sierra
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
Утрехт
92
Артур Загре
ЛЗ
3
Рик Мейсен
ЦЗ
14
Виллем Янссен
ЦЗ
8
Йорис ван Овереем
ЦП
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
1
Фабиан де Кейзер
ЦФ
10
Мимун Махи
ЦФ
9
Adrian Dalmau
ЦФ
49
Отман Буссаид
ЦФ
Хераклес
1
Koen Bucker
ВР
34
Alessandro Damen
ВР
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
14
Орестис Киомурцоглу
ЦП
11
Николай Лаурсен
ПВ
2
Навайо Бакборд
ЦФ
40
Robin Polley
ЦФ
12
Рубен Роскен
ЦФ
4
Свен Сонненберг
ЦФ
7
Bilal BasaÃ§ikoglu
ЦФ
12
Синан Бакиш
ЦФ
3-3-4
1
Пас
3
ван дер Хоорн
5
тер Авест
2
ван дер Маарел
6
Махер
23
Рамселар
23
Тимбер
4
9
Дувикас
86
Густафсон
7
Балк
3-1-5
28
Бласвих
5
Кнустер
5
Ренте
15
98
Аззауи
27
Фадиджа
16
17
де ла Торре
37
Бургзорг
14
Сирхейс
4
92
Загре
92
Загре
4
23
Тимбер
8
ван Овереем
8
ван Овереем
23
Тимбер
86
Густафсон
10
Махи
10
Махи
86
Густафсон
7
Балк
9
9
7
Балк
16
14
Киомурцоглу
14
Киомурцоглу
16
27
Фадиджа
2
Бакборд
2
Бакборд
27
Фадиджа
98
Аззауи
7
7
98
Аззауи
14
Сирхейс
12
Бакиш
12
Бакиш
14
Сирхейс
Остались в запасе
Утрехт
Хераклес
3
Рик Мейсен
ЦЗ
14
Виллем Янссен
ЦЗ
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
1
Фабиан де Кейзер
ЦФ
49
Отман Буссаид
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
1
Koen Bucker
ВР
34
Alessandro Damen
ВР
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
11
Николай Лаурсен
ПВ
40
Robin Polley
ЦФ
12
Рубен Роскен
ЦФ
4
Свен Сонненберг
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
Остались в запасе
3
Рик Мейсен
ЦЗ
14
Виллем Янссен
ЦЗ
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
1
Фабиан де Кейзер
ЦФ
49
Отман Буссаид
ЦФ
Остались в запасе
1
Koen Bucker
ВР
34
Alessandro Damen
ВР
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
11
Николай Лаурсен
ПВ
40
Robin Polley
ЦФ
12
Рубен Роскен
ЦФ
4
Свен Сонненберг
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Главный тренер
Джон Стигеман
Статистика матча Утрехт - Хераклес
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
Галгенваард
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