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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Бранн - Мольде
Бранн - Мольде: обзор матча 28 ноября 2021
Бранн
28.11.2021, воскресенье, 21:00
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
0 : 1
Завершен
Мольде
61'
М. Эйкрем
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бранн - Мольде
88'
Замена
Э. Кнутсон
️️️️
М. Линнес
Замена
Н. Йенсен Вассберг
️️️️
V. Sakor
65'
61'
ГОЛ! 0:1!
М. Эйкрем
19'
Замена
К. Хауген
️️️️
Ш. Синюан
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бранн
22
Леннарт Грил
ВР
7
Феликс-Хорн Майре
ЦП
6
Vajebah Sakor
ЦП
11
Бор Финне
ЦП
21
Роберт Тэйлор
ЦП
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦФ
6
Runar Ullaland Hove
ЦФ
3
Давид Меллер Вольфе
ЦФ
20
Матиас Расмуссен
ЦФ
24
Петтер Странд
ЦФ
19
Ауне Хеггебе
ЦФ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Мольде
1
Андреас Линде
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
18
Шерифф Синюан
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
98
Рафик Зехнини
ЦФ
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Бранн
70
Moonga Simba
ЦФ
15
Filip Moller Delaveris
ЦФ
25
Никлас Йенсен Вассберг
ЦФ
19
Kasper Skaanes
ЦФ
11
Оле-Дидрик Бломберг
ЦФ
1
Маркус Петтерсен
ЦФ
1
HÃ¥kon Opdal
ЦФ
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦФ
Мольде
1
Алекс Кранинкс
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
10
Эмиль Брейвик
ЦП
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
28
Магнус Гредем
ЦФ
23
Фредрик Сьелстад
ЦФ
27
Давид Фофана
ЦФ
4-5
22
Грил
7
Майре
11
Финне
21
Тэйлор
6
3
Вольфе
19
Хеггебе
24
Странд
20
Расмуссен
6
4-2-2-2
1
Линде
25
Линнес
15
Бьорнбак
18
Синюан
33
Риса
20
Маннсверк
8
Хуссэйн
23
Эйкрем
17
Брюнхильдсен
10
Омойджуанфо
98
Зехнини
6
25
Йенсен Вассберг
25
Йенсен Вассберг
6
18
Синюан
28
Хауген
28
Хауген
18
Синюан
25
Линнес
15
Кнутсон
15
Кнутсон
25
Линнес
Остались в запасе
Бранн
Мольде
70
Moonga Simba
ЦФ
15
Filip Moller Delaveris
ЦФ
19
Kasper Skaanes
ЦФ
11
Оле-Дидрик Бломберг
ЦФ
1
Маркус Петтерсен
ЦФ
1
HÃ¥kon Opdal
ЦФ
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦФ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
1
Алекс Кранинкс
ВР
10
Эмиль Брейвик
ЦП
28
Магнус Гредем
ЦФ
23
Фредрик Сьелстад
ЦФ
27
Давид Фофана
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Остались в запасе
70
Moonga Simba
ЦФ
15
Filip Moller Delaveris
ЦФ
19
Kasper Skaanes
ЦФ
11
Оле-Дидрик Бломберг
ЦФ
1
Маркус Петтерсен
ЦФ
1
HÃ¥kon Opdal
ЦФ
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦФ
Остались в запасе
1
Алекс Кранинкс
ВР
10
Эмиль Брейвик
ЦП
28
Магнус Гредем
ЦФ
23
Фредрик Сьелстад
ЦФ
27
Давид Фофана
ЦФ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Статистика матча Бранн - Мольде
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бранн
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
3 : 4
22.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Фредрикстад
2 : 2
08.11.2026
Бранн
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
Бранн
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Информация о матче
Стадион:
Бранн
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