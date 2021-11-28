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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Динамо
Рубин - Динамо: обзор матча 28 ноября 2021
Рубин
28.11.2021, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 16 тур
2 : 3
Завершен
Динамо
30'
С. Бакаев
49'
А. Дрейер (П)
18'
Д. Макаров
68'
Ф. Бальбуэна
85'
С. Шиманьски
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Динамо
90'
Замена
Р. Евгеньев
️️️️
Д. Макаров
Желтая карточка
Л. Мусаев
88'
85'
ГОЛ! 2:3!
С. Шиманьски
Замена
И. Игнатьев
️️️️
С. Бакаев
82'
78'
Желтая карточка
Д. Скопинцев
Замена
Л. Мусаев
️️️️
Х. Кварацхелия
73'
Травма
Х. Кварацхелия
72'
68'
ГОЛ! 2:2!
Ф. Бальбуэна
Пас отдал
С. Шиманьски
66'
Пенальти не реализован!
Н. Моро
Желтая карточка
Г. Зотов
65'
60'
Замена
К. Тюкавин
️️️️
Д. Фомин
Желтая карточка
Г. Онугха
59'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Дрейер
49'
48'
Желтая карточка
Г. Варела
Замена
А. Зуев
️️️️
М. Костюков
46'
Травма
М. Костюков
45'
+3
43'
Желтая карточка
В. Грулев
ГОЛ! 1:1!
С. Бакаев
Пас отдал
Х. Кварацхелия
30'
18'
ГОЛ! 0:1!
Д. Макаров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
16
Хван Ин Бом
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
10
Андерс Дрейер
ПВ
7
Герман Онугха
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
74
Даниил Фомин
ОП
6
Никола Моро
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
23
Арсен Захарян
АП
77
Денис Макаров
ПВ
Главный тренер
Сандро Шварц
Рубин
93
Алексей Городовой
ВР
30
Никита Медведев
ВР
47
Иван Савицкий
ЛЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
88
Степан Суриков
ОП
38
Леон Мусаев
ЦП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
75
Иван Будачев
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
50
Александр Кутицкий
ОП
90
Владислав Галкин
АП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
3-1-3-3
99
Дюпин
3
Тальби
22
Уремович
31
Зотов
16
Ин Бом
7
Кварацхелия
29
Хакшабанович
10
Дрейер
7
Онугха
17
Бакаев
77
Костюков
4-1-1-3-1
1
Шунин
2
Варела
2
Бальбуэна
18
Ордец
7
Скопинцев
74
Фомин
6
Моро
77
Макаров
23
Захарян
27
Грулев
17
Шиманьски
77
Костюков
17
Зуев
17
Зуев
77
Костюков
7
Кварацхелия
38
Мусаев
38
Мусаев
7
Кварацхелия
17
Бакаев
18
Игнатьев
18
Игнатьев
17
Бакаев
77
Макаров
4
Евгеньев
4
Евгеньев
77
Макаров
74
Фомин
70
Тюкавин
70
Тюкавин
74
Фомин
Остались в запасе
Рубин
Динамо
47
Иван Савицкий
ЛЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
93
Алексей Городовой
ВР
30
Никита Медведев
ВР
88
Степан Суриков
ОП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
50
Александр Кутицкий
ОП
31
Игорь Лещук
ВР
75
Иван Будачев
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
90
Владислав Галкин
АП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Остались в запасе
47
Иван Савицкий
ЛЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
93
Алексей Городовой
ВР
30
Никита Медведев
ВР
88
Степан Суриков
ОП
Остались в запасе
50
Александр Кутицкий
ОП
31
Игорь Лещук
ВР
75
Иван Будачев
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
90
Владислав Галкин
АП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Сандро Шварц
Статистика матча Рубин - Динамо
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Рубин
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
- : -
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Алексей Лунев
Владислав Назаров
Дополнительные помощники:
VAR - Евгений Кукуляк AVAR - Валерий Данченко
Резервный судья:
Олег Соколов
Инспектор:
Юрий Чеботарев
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Где смотреть матч:
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